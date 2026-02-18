Un ganador de Gran Hermano perdió todo en un incendio y su hija se salvó de milagro

Un feroz incendio destruyó por completo la casa de Esteban Morais, recordado ganador de Gran Hermano 2007, en un episodio que pudo haber terminado en tragedia. El siniestro ocurrió en su vivienda de zona norte y provocó pérdidas totales.

Sin embargo, en medio del drama, hubo un hecho que el propio Morais define como un milagro: su hija de 3 años no se encontraba dentro del domicilio al momento de la explosión.

Esteban “Bam Bam” Morais junto a su hija

Cómo comenzó el incendio en la casa de Esteban "Bam Bam" Morais

Según relató el exparticipante del reality, todo comenzó en una tarde que parecía normal. Su hija debía dormir la siesta, pero inesperadamente le pidió salir a dar una vuelta en el cochecito. Esa decisión espontánea terminó siendo determinante. Mientras paseaban por la cuadra, la niña se quedó dormida y ambos regresaron a la vivienda minutos después.

Al abrir la puerta, Morais percibió un fuerte olor a quemado y notó que el interior estaba cubierto de humo. En cuestión de segundos, una explosión sacudió la propiedad y el fuego comenzó a expandirse con rapidez. Los vidrios estallaron por la onda expansiva y los daños fueron inmediatos. La escena era caótica: llamas, humo denso y una estructura que comenzaba a colapsar.

Ganador de Gran Hermano 2007

El exganador de Gran Hermano explicó que la explosión podría haber estado vinculada a un problema eléctrico. En ese momento, operarios trabajaban en la red de la zona y, según su versión, una posible sobrecarga habría provocado el desperfecto que inició el incendio. Un televisor ubicado en su oficina habría explotado y generado el foco ígneo que se propagó por el resto del hogar.

Esteban junto a su hija, un amor inigualable

Las perdidas fueron totales

Las pérdidas fueron totales. El fuego arrasó con muebles, electrodomésticos, objetos personales y documentación. Incluso los sectores que no fueron alcanzados directamente por las llamas quedaron inutilizados por el hollín y el humo, que penetró en cada ambiente de la casa. Ropa, colchones, recuerdos familiares y pertenencias acumuladas durante años quedaron destruidos.

“Todo el humo, toda la casa negra, todos los placares, la ropa, todo. En donde no agarró el fuego, igual entró ese hollín. Toda la ropa, se mete por todos lados, un desastre. Se perdió todo”, detalló el ex Gran Hermano. Morais también reveló que en esa vivienda guardaba ahorros destinados a la compra de una casa para su hija. Ese dinero, fruto de años de trabajo, también se perdió en el incendio.

El drama de Morais tras la destrucción de su hogar

A pesar del golpe, el ex participante destacó que lo único verdaderamente irreemplazable está a salvo: la vida de su hija y la suya. La insistencia de la niña en salir a pasear, algo que en otro contexto podría haber sido un simple capricho infantil, terminó evitando que ambos estuvieran dentro de la casa cuando se produjo la explosión.

Tras el incendio, la vivienda quedó estructuralmente dañada y en condiciones inhabitables. Además del impacto económico, el ganador de Gran Hermano 2007 enfrenta ahora la incertidumbre sobre los pasos a seguir para reconstruir su vida. Según trascendió, analiza iniciar acciones para determinar responsabilidades en el origen del siniestro.

