Lejos del fútbol, el nuevo negocio de Enzo Fernández y su familia

Enzo Fernández y Valentina Cervantes decidieron dar un paso más allá de sus carreras individuales y sorprendieron con el lanzamiento oficial de un nuevo emprendimiento juntos. Lejos del fútbol y la televisión, la pareja apostó por un proyecto familiar vinculado al mundo de la moda y el lifestyle que refleja gran parte de su día a día.

Así es el nuevo negocio de Enzo Fernández y su familia

Enzo Fernández y Valentina Cervantes comenzaron a anticipar lo que se venía semanas atrás del estreno de la marca, que se produjo en mayo, meses antes del Mundial, con unas foto de sus hijos, Olivia y Benja, luciendo las primeras prendas de la marca. Ahora, finalmente presentaron Twentyfour, una propuesta pensada para combinar comodidad, diseño y funcionalidad en prendas inspiradas en los viajes y la rutina cotidiana de la familia Fernández.

El nuevo negocio familiar de Valu Cervantes y Enzo Fernández

Según explicó la pareja, la idea de la marca surgió a partir de una necesidad real vinculada a los constantes viajes y traslados que forman parte de su vida diaria. Entre aeropuertos, entrenamientos, momentos familiares y compromisos laborales, Enzo Fernández y Valentina Cervantes buscaron crear prendas cómodas, versátiles y fáciles de adaptar a distintas situaciones.

Nico Maccari, Enzo Fernández, Valen Cervantes y Cande Ruggeri

El nombre de la marca también tiene un significado especial para la pareja. Y es que además de hacer referencia al número de camiseta que utiliza Enzo en la Selección Argentina, el concepto apunta a prendas pensadas para usarse las 24 horas del día, los siete días de la semana. La propuesta incluye piezas relajadas y urbanas confeccionadas en algodón, priorizando el confort sin perder estilo.

Valentina Cervantes y Enzo Fernandez con Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni (Foto: Carlos Cervetto)

Así fue el lanzamiento del negocio de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, con sus hijos como protagonistas

La presentación oficial de Twentyfour se realizó en Argentina con un evento exclusivo que reunió a celebridades, influencers y figuras vinculadas al mundo del deporte y el entretenimiento. Durante la jornada estuvieron presentes Nicolás Maccari, Ricky Sarkany y su hija Clara, Caro Calvagni, Evangelina Anderson, Nacho Castañares, Cachete Sierra, Marcos Ginocchio y Candela Ruggeri, quienes lucieron distintas prendas de la marca y mostraron parte de la identidad visual del proyecto.

El nuevo negocio familiar de Valu Cervantes y Enzo Fernández

Además, también participaron otros integrantes de la Selección argentina, como Nicolás Tagliafico y Julián Álvarez, reforzando el fuerte vínculo entre el emprendimiento y el universo futbolístico.

Valentina Cervantes con Cachete Sierra y Evangelina Anderson (Foto: Carlos Cervetto)

El evento funcionó como una extensión del estilo de vida que la pareja busca transmitir con Twentyfour: cercanía, comodidad, vida familiar y una estética urbana contemporánea. Con este nuevo paso, Enzo Fernández y Valentina Cervantes demuestran que su presente no gira solamente alrededor de la exposición mediática o el deporte, sino también en la construcción de proyectos propios pensados a largo plazo.