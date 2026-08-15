La grave acusación de infidelidad contra Maxi López: "Me quedé en shock"

Maxi López quedó en el centro de una polémica luego de que la modelo y actriz uruguaya Anto Lima revelara en LAM que el exfutbolista habría iniciado un intercambio de mensajes con ella mientras se encontraba en pareja con Daniela Christiansson. Según contó, él la siguió en Instagram, comenzó a escribirle y hasta la habría invitado a una cena privada en Buenos Aires.

La grave acusación de infidelidad contra Maxi López

La modelo relató que todo comenzó hace aproximadamente dos meses, cuando Maxi López se encontraba en Argentina. “Me pareció raro que me siguiera porque tiene más de 11 millones de seguidores y seguía muy pocas chicas”, explicó durante la entrevista con Pilar Smith.

Anto Lima

Según su relato, al principio decidió no responderle porque le resultaba llamativo el acercamiento. Sin embargo, luego de que el exfutbolista volviera a contestarle una historia, comenzaron a conversar. “Me empezó a hablar de mi hija, que era muy linda, igual a la madre”, contó Lima.

El intercambio avanzó y, de acuerdo con sus declaraciones, el comentarista le propuso viajar a Buenos Aires para compartir una cena privada. “Era como para que nos conozcamos más, hablar... Era obvio que quería algo más”, sostuvo la modelo, quien finalmente decidió no aceptar la invitación.

La pregunta sobre Daniela Christiansson que Maxi López habría evitado

Uno de los puntos que más llamó la atención en el relato de Anto Lima fue cuando contó que le preguntó a Maxi si estaba en pareja. “No tenía ni idea si estaba en pareja o no porque la pareja hacía mucho tiempo no subía nada con él”, explicó.

Según la modelo, el exparticipante de MasterChef Celebrity habría evitado responder directamente a esa pregunta y ella interpretó que, si le escribía, era porque estaba soltero. Sin embargo, tiempo después habría descubierto que continuaba en pareja con Daniela Christiansson.

Maxi López y Daniela Christiansson

La actriz uruguaya también aseguró que durante el intercambio recibió fotografías de López y que, al revisar posteriormente la conversación, encontró que algunos mensajes habían sido eliminados. “Cuando yo entro a ver bien los chats, ya había borrado los mensajes”, relató.

Fue entonces cuando, siempre según su versión, comprendió que el exfutbolista continuaba en una relación. “Ahí me di cuenta de que sí, que estaba en pareja y que estaba realmente con ella y me quedé en shock”, aseguró. La modelo también sostuvo que no se siente cómoda con ese tipo de situaciones y remarcó: “Si estás en pareja, ¿qué le hablás a una chica?”.

La reacción de Maxi López junto a su familia

Luego de que las declaraciones de Anto Lima generaran repercusión, Maxi López no realizó hasta el momento una declaración pública sobre las acusaciones. Sin embargo, compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a Daniela Christiansson y sus hijos, Elle y Lando, desde Italia.

La foto que subió Maxi López tras las acusaciones de infidelidad

“Buon Ferragosto”, escribió el exfutbolista sobre la imagen familiar. De esta manera, eligió mostrarse junto a su pareja y sus hijos mientras continúa la repercusión por las declaraciones de la modelo uruguaya.