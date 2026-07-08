Cómo nació la historia de amor de María Sol Messi y Julián "Tuli" Arellano

María Sol Messi y Julián "Tuli" Arellano son de las parejas más fuertes que existe en la familia Messi. Su amor se fue cultivando desde que se conocen de la infancia, y los llevó a vivir muchos momentos juntos y crear un perfil lejano a las polémicas. A pesar de mantenerse lejanos a las redes sociales, y a viralizar su vida, su amor es conocido por los fanáticos de Lionel, y es otra muestra de cómo dos niños de barrio, que compartían cuadra, terminaron formando un futuro juntos.

María Sol Messi, Julián Tuli Arellano

Amigos de barrio y un comienzo bajo perfil: la historia de amor de María Sol Messi y Julián "Tuli" Arellano

María Sol Messi, nacida en Rosario el 24 de junio de 1993, es la menor de los cuatro hijos de Jorge Messi y Celia Cuccittini, y la hermana de Lionel Messi. Desde siempre, adoptó una postura de extremo perfil bajo frente a la exposición mundial de su familia, y consolidó sus intereses en la intimidad. Sin embargo, ella fue la protagonista de una historia de amor que comparte la misma esencia de infancia y sencillez que caracteriza la relación entre Messi y Antonela Roccuzzo.

Julián "Tuli" Arellano es un apasionado del fútbol, criado también en la zona sur de Rosario. María Sol y él se conocen desde la infancia debido a la cercanía de sus viviendas y a las constantes reuniones vecinales. Además, compartían el mismo grupo de amigos, tardes de plaza, juntadas familiares y partidos, ya que Julián jugaba al fútbol con los hermanos Messi en los playones del barrio, integrando más tarde el equipo de fútbol 5 amateur llamado "La Bajada".

Lo que inició como una amistad de niños y juegos compartidos mutó hacia finales de su adolescencia en un romance. Formalizaron su noviazgo hace más de una década, cuando aún ambos tenían sus redes sociales en privado, eligiendo construir su relación lejos de las cámaras y los flashes mediáticos. Con el paso del tiempo, y el crecimiento de fama del apellido Messi, su historia de amor pasó a ser una de las favoritas de los seguidores, que sigue creciendo en la actualidad.

María Sol Messi, Julián Tuli Arellano

María Sol Messi y Julián "Tuli" Arellano: compañeros de proyectos laborales y sueños de casamiento

El amor de María Sol Messi y Julián "Tuli" Arellano pasó por diversas facetas, debido a los cambios que hubo en la familia Messi. Es por eso que se caracteriza como una de las relaciones que más demuestra que el compañerismo y los sueños compartidos son las claves para mantenerse unidos.

Dividiendo su tiempo entre la Argentina y los Estados Unidos, país donde reside Leo Messi, María Sol canalizó su talento en la industria de la moda y se volvió la creadora y directora de "Bikinis Río", su propia marca de trajes de baño y ropa interior femenina que opera desde Rosario con proyección internacional. Además, colaboró activamente con Virginia Hilfiger para el desarrollo de The Messi Store, y en Rosario se encarga de la gerencia del Bar VIP, un tradicional establecimiento gastronómico perteneciente a su familia.

Por su parte, Arellano forjó con el tiempo un perfil profesional sólido como director técnico y formador de futbolistas juveniles, yenfocó su carrera en la dirección. Tras estar en categorías menores del fútbol santafesino, en 2023 dio un salto clave al radicarse en Miami. Allí fue contratado por el Inter Miami para desempeñarse como ayudante de campo y entrenador en la categoría Sub-19 de Las Garzas , obteniendo títulos locales en la Florida United Premier Soccer League (UPSL).

Sin embargo, también formaron sueños en conjunto. Hasta la fecha, la pareja no tiene hijos, pero, según se supo, sí consolidaron el deseo profundo de casarse. Varios medios de comunicación confirmaron que se iba a celebrar una boda íntima el 3 de enero en Rosario. El evento estaba diseñado para llevarse a cabo bajo un estricto hermetismo en una quinta de la localidad de Roldán y en el exclusivo barrio cerrado Kentucky de Funes. Pero los planes debieron postergarse debido a una situación de fuerza mayor: un grave accidente automovilístico sufrido por María Sol en Miami tras padecer una descompensación al volante. El festejo se postergó, sobre todo con el Mundial 2026 como foco de atención de la familia.

María Sol Messi, Julián Tuli Arellano

El presente de María Sol Messi y Julián "Tuli" Arellano: la relación con Lionel Messi

María Sol Messi y Julián "Tuli" Arellano mantienen una relación bajo perfil y muy unida en todo momento. A pesar de que en la actualidad las miradas y atención de la familia van a Lionel Messi y la selección argentina, en el contexto del Mundial 2026, cada uno sigue creciendo de manera independiente y laboral, manteniendo la buena relación con todos los integrantes. Es de público conocimiento que Arellano y Messi comparten una gran relación laboral, pero que también está ligada a su ya amistad de la infancia por haber jugado fútbol juntos, durante sus años en el barrio.

A nivel digital y público, Julián suele romper el hermetismo de la diseñadora dedicándole románticos mensajes en sus redes, donde acumula más de 60 mil seguidores de Instagram. Por su parte, la diseñadora, con más de 400 mil, no comparte nada en su cuenta, pero se sabe que el amor sigue latente entre ambos, en un ecosistema de mutuo apoyo.

María Sol Messi, Julián Tuli Arellano

La historia de amor entre María Sol Messi y Julián "Tuli" Arellano es un relato profundamente arraigado en la identidad rosarina, el fútbol de barrio y los lazos de lealtad familiar. Con más de una década juntos, ambos siguen manteniendo un bajo perfil y haciendo crecer su futuro y sus proyectos personales.

A.E