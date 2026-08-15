Las increíbles vacaciones de Ingrid Grudke en Curazao: playa, relax y menú fit

Ingrid Grudke activó el “modo turista” y viajó a las increíbles playas de Curazao. A través de una serie de fotos que compartió en sus redes sociales, la modelo abrió las ventanas virtuales de su intimidad y compartió postales de ensueño en uno de los destinos turísticos más convocantes del Caribe. Desde allí, compartió sus recorridos por la playa, los momentos de relax junto a sus amigas y y algunas de las propuestas gastronómicas que disfrutó durante su estadía.

Así fueron las increíbles vacaciones de Ingrid Grudke en Curazao

Ubicada frente a las costas de Venezuela, Curazao se convirtió en el escenario elegido por Ingrid Grudke para disfrutar de unos días de descanso. Mediante una serie de imágenes y videos que publicó en su cuenta personal de Instagram, la presentadora dejó ver algunos de los momentos más destacados de sus vacaciones en la isla, donde no faltaron los paisajes naturales, el clima tropical, las jornadas de relax y una alimentación saludable.

Las vacaciones de Ingrid Grudke en Curazao | Instagram

“Mejor imagen como esta para definir mi las del interior, no hay”, escribió junto a una de las postales más gráficas de su estadía. En la foto, se la puede ver flotando boca arriba en medio del mar, completamente relajada y con las manos detrás de la nuca, mientras disfrutaba de la tranquilidad del entorno. Para la ocasión, lució una malla enteriza negra de corte clásico y minimalista, un look sencillo que acompañó a la perfección el paisaje paradisíaco.

Las vacaciones de Ingrid Grudke en Curazao | Instagram

Más tarde, la actriz se sentó sobre una escalera que desembocaba directamente en el mar y realizó una sesión de fotos casera desde distintos ángulos. Con las aguas cristalinas como telón de fondo, volvió a retratar la belleza natural de Mambo Beach y compartió algunas de esas imágenes con sus más de 750 mil seguidores. “Gracias vida por dejarme disfrutar con mi salud toda esta belleza turística en Curazao”, escribió al pie de una de ellas, reflejando su entusiasmo por la experiencia y por poder disfrutar de unos días de descanso rodeada de naturaleza.

Las vacaciones de Ingrid Grudke en Curazao | Instagram

Ingrid Grudke viajó junto a su seis amigas: “Desde los 13 años”

Más allá del destino soñado, estas vacaciones exprés tuvieron para Ingrid Grudke un condimento especial: el viaje lo compartió con seis amigas de toda la vida. La presentadora dejó en claro que se trató de una escapada marcada por la amistad y los recuerdos juntas. “Amigas desde los 13 años y todo sigue intacto”, señaló al registrar a dos de ellas durante una de las jornadas de relax. En otra de las postales, se las puede ver a cuatro de las mujeres sonrientes, de pie dentro del agua y disfrutando del paisaje paradisíaco.

Las vacaciones de Ingrid Grudke en Curazao | Instagram

En otro de los registros que compartió en sus redes sociales, Ingrid se mostró de muy buen humor mientras acomodaba las cortinas de uno de los gazebos de madera ubicados frente al mar. En este marco, se permitió bromear sobre la situación y expresó: “Acá consiguiendo una chamba en Curazao para pagar las vacaciones”. La escena sumó una cuota de humor a las postales de un viaje en el que no faltaron los momentos a pura diversión. En otro de los pasajes, mostró parte del menú fit que la acompañó. Entre ellos, unos sanguches de pollo desmenuzado; una propuesta fresca, saludable y llena de proteínas para mantener la dieta aún en época de descanso.

Para cerrar, las mujeres también se sumaron a una sunset party, una tradicional fiesta al atardecer que se realiza frente al mar. La rubia registró parte del evento, que reunió a una gran cantidad de turistas y tuvo música caribeña de fondo, mientras el sol comenzaba a caer sobre el horizonte.

Ingrid Grudke encontró en Curazao la combinación perfecta para una escapada diferente: amigas de toda la vida, playa, sol, gastronomía saludable y una agenda marcada por el relax y la conexión con la naturaleza. La modelo se permitió recorrer la isla sin apuro, improvisar momentos frente al mar y sumarse a los planes que proponía el destino, siempre con el celular listo para registrar cada escena. Sus vacaciones quedaron almacenadas una extensa colección de imágenes y videos que mostraron el lado más relajado, divertido y aventurero de su viaje por el Caribe.