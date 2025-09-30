El debut de Emilia Mernes en la París Fashion Week: foto con Stella McCartney y un look impactante

Emilia Mernes compartió su emoción tras encontrarse con Stella McCartney en el Fashion Week de París. La cantante, que viajó a Francia para participar del mega evento de moda, mostró su alegría al ver a la reconocida diseñadora británica y no dudó en compartir el momento con sus millones de seguidores.

La emoción de Emilia Mernes tras encontrarse con Stella McCartney en el Fashion Week de París

Esta es la primera vez que Emilia Mernes participa de la Semana de la Moda de París, una de las citas más importantes del calendario fashion internacional. Invitada por la marca Vaquera, la artista argentina no solo pudo asistir a desfiles de primer nivel, sino también estar cerca con personalidades influyentes del mundo de la moda. Es que en el desfile de Stella McCartney también estuvieron presentes Helen Mirren, Anitta, Ice Spice y Cara Delevingne.

Emilia Mernes y Stella McCartney

A través de sus historias de Instagram, la cantante publicó una foto abrazada a la diseñadora y escribió: “Felicitaciones. Qué hermosa colección”, en referencia a la propuesta primavera-verano titulada Come Together.

En la imagen se la pudo ver con un look impactante, moderno y sofisticado: un top negro con los hombros al descubierto, maquillaje que resaltaba la mirada con delineado definido y labios nude, y un peinado lacio con raya al medio recogido en la parte trasera, un estilo elegante pero juvenil.

Emilia Mernes

Por su parte, Stella McCartney optó por la sobriedad chic que caracteriza sus diseños. Llevó un conjunto sastrero negro y completó con un beauty look minimalista, fiel a su estilo: maquillaje natural y el cabello suelto con ondas suaves.

Con esta aparición, Emilia Mernes no solo vivió su primera experiencia en el Fashion Week de París, sino que además se consolidó como una figura con proyección internacional. Su paso por la capital francesa confirma que su influencia ya trasciende la música y se expande al mundo de la moda.