Sin Duki y junto a sus amigos más cercanos, Emilia Mernes celebró su cumpleaños con un festejo íntimo. Al momento de soplar las 29 velitas, la cantante sorprendió a sus invitados con una espectacular torta con merengue, crema y frutas de estación.

Así fue la espectacular torta de cumpleaños de Emilia Mernes: merengue, frutas y una presentación que deslumbró a todos

Emilia Mernes celebró su cumpleaños este 29 de octubre de 2025 de una manera muy personal e íntima. Alejada de los grandes escenarios y los flashes, la cantante eligió la tranquilidad de su departamento para recibir su nuevo año, rodeada de sus amigos más cercanos y seres queridos.

Si bien la celebración fue de bajo perfil en cuanto a invitados, hubo un detalle que se robó todas las miradas y las conversaciones: la espectacular torta de cumpleaños. Lejos de los postres tradicionales de varios pisos, la artista sorprendió a sus invitados con una imponente pavlova. Este postre, conocido por su base crujiente de merengue, su centro suave como un malvavisco y su abundante decoración, fue la estrella de la mesa.

Según reveló Emilia Mernes en sus redes sociales, la torta con 29 velitas preparada especialmente para ella estaba generosamente cubierta con crema y frutas frescas de estación, donde se destacaban las frutillas que le daban un toque elegante a la preparación.

El festejo de cumpleaños de Emilia Mernes

Cómo hacer la pavlova con frutas, la torta elegida por Emilia Mernes para festejar su cumpleaños

INGREDIENTES

Para la base de merengue:

4 claras de huevo

1 taza de azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de vinagre blanco o jugo de limón

1 cucharada de maicena (fécula de maíz)

Para el Relleno y Decoración:

1 1/2 tazas de crema, bien fría.

1/2 taza de azúcar

Ralladura de 1 naranja

Frutas frescas a elección (frutos rojos, duraznos, kiwi, mango, etc.)

Mermelada (opcional, para un toque extra de sabor)

PREPARACIÓN