Así fue la espectacular torta de cumpleaños de Emilia Mernes: merengue, frutas y una presentación que deslumbró a todos

Tras festejar sus 29 años, la cantante compartió las fotos de su increíble torta y dejó sin palabras a sus fanáticos.

Emilia Mernes | Instagram

Sin Duki y junto a sus amigos más cercanos, Emilia Mernes celebró su cumpleaños con un festejo íntimo. Al momento de soplar las 29 velitas, la cantante sorprendió a sus invitados con una espectacular torta con merengue, crema y frutas de estación.

Emilia Mernes celebró su cumpleaños este 29 de octubre de 2025 de una manera muy personal e íntima. Alejada de los grandes escenarios y los flashes, la cantante eligió la tranquilidad de su departamento para recibir su nuevo año, rodeada de sus amigos más cercanos y seres queridos.

Si bien la celebración fue de bajo perfil en cuanto a invitados, hubo un detalle que se robó todas las miradas y las conversaciones: la espectacular torta de cumpleaños. Lejos de los postres tradicionales de varios pisos, la artista sorprendió a sus invitados con una imponente pavlova. Este postre, conocido por su base crujiente de merengue, su centro suave como un malvavisco y su abundante decoración, fue la estrella de la mesa.

Según reveló Emilia Mernes en sus redes sociales, la torta con 29 velitas preparada especialmente para ella estaba generosamente cubierta con crema y frutas frescas de estación, donde se destacaban las frutillas que le daban un toque elegante a la preparación.

El festejo de cumpleaños de Emilia Mernes

Cómo hacer la pavlova con frutas, la torta elegida por Emilia Mernes para festejar su cumpleaños

INGREDIENTES

Para la base de merengue:

  • 4 claras de huevo

  • 1 taza de azúcar 

  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

  • 1 cucharadita de vinagre blanco o jugo de limón

  • 1 cucharada de maicena (fécula de maíz)

Para el Relleno y Decoración:

  • 1 1/2 tazas de crema, bien fría.

  • 1/2 taza de azúcar 

  • Ralladura de 1 naranja 

  • Frutas frescas a elección (frutos rojos, duraznos, kiwi, mango, etc.)

  • Mermelada (opcional, para un toque extra de sabor)

PREPARACIÓN

  1. Precalentar el horno y preparar la bandeja: En primer lugar, precalentar el horno a una temperatura baja, alrededor de 100°C (calor arriba y abajo) y forrar una bandeja de horno con papel manteca.

  2. Preparar el Merengue:

    • Batir las claras de huevo con una pizca de sal hasta que estén espumosas.

    • Agregar el azúcar gradualmente, una cucharada a la vez, mientras se bate a velocidad media-alta. Esto debe tomar entre 8 y 10 minutos.

    • Batir hasta obtener un merengue firme, brillante y con picos duros.

    • Bajar la velocidad de la batidora y añadir la vainilla, el vinagre/jugo de limón y la maicena. Batir un poco más hasta que se integren por completo.

  3. Hornear la base de pavlova:

    • Poner el merengue sobre el papel de horno y extenderlo en forma de un rectángulo, dejando un hueco en el centro para el relleno.

    • Hornear durante una horas que la pavlova quede crujiente por fuera, pero aún suave por dentro.

    • Importante: Apagar el horno y dejar la pavlova adentro con la puerta ligeramente abierta (puedes usar una cuchara de madera para mantenerla así) hasta que se enfríe por completo. Esto evita que se agriete y se baje.

  4. Preparar el relleno:

    • En un bol, batir la crema bien fría con el azúcar y la ralladura de naranja hasta que esté montada y firme (punto chantilly).

  5. Armado (Justo antes de servir):

    • Con mucho cuidado, retirar la base de merengue del papel y colocarla en el plato donde la servirás.

    • Cubrir la parte superior y el hueco central con la crema batida.

    • Decorar generosamente con las frutas frescas y, si lo deseas, un chorrito de puré o mermelada de frutas.

