Sin Duki y junto a sus amigos más cercanos, Emilia Mernes celebró su cumpleaños con un festejo íntimo. Al momento de soplar las 29 velitas, la cantante sorprendió a sus invitados con una espectacular torta con merengue, crema y frutas de estación.
Así fue la espectacular torta de cumpleaños de Emilia Mernes: merengue, frutas y una presentación que deslumbró a todos
Emilia Mernes celebró su cumpleaños este 29 de octubre de 2025 de una manera muy personal e íntima. Alejada de los grandes escenarios y los flashes, la cantante eligió la tranquilidad de su departamento para recibir su nuevo año, rodeada de sus amigos más cercanos y seres queridos.
Si bien la celebración fue de bajo perfil en cuanto a invitados, hubo un detalle que se robó todas las miradas y las conversaciones: la espectacular torta de cumpleaños. Lejos de los postres tradicionales de varios pisos, la artista sorprendió a sus invitados con una imponente pavlova. Este postre, conocido por su base crujiente de merengue, su centro suave como un malvavisco y su abundante decoración, fue la estrella de la mesa.
Según reveló Emilia Mernes en sus redes sociales, la torta con 29 velitas preparada especialmente para ella estaba generosamente cubierta con crema y frutas frescas de estación, donde se destacaban las frutillas que le daban un toque elegante a la preparación.
Cómo hacer la pavlova con frutas, la torta elegida por Emilia Mernes para festejar su cumpleaños
INGREDIENTES
Para la base de merengue:
-
4 claras de huevo
-
1 taza de azúcar
-
1 cucharadita de extracto de vainilla
-
1 cucharadita de vinagre blanco o jugo de limón
-
1 cucharada de maicena (fécula de maíz)
Para el Relleno y Decoración:
-
1 1/2 tazas de crema, bien fría.
-
1/2 taza de azúcar
-
Ralladura de 1 naranja
-
Frutas frescas a elección (frutos rojos, duraznos, kiwi, mango, etc.)
-
Mermelada (opcional, para un toque extra de sabor)
PREPARACIÓN
-
Precalentar el horno y preparar la bandeja: En primer lugar, precalentar el horno a una temperatura baja, alrededor de 100°C (calor arriba y abajo) y forrar una bandeja de horno con papel manteca.
-
Preparar el Merengue:
-
Batir las claras de huevo con una pizca de sal hasta que estén espumosas.
-
Agregar el azúcar gradualmente, una cucharada a la vez, mientras se bate a velocidad media-alta. Esto debe tomar entre 8 y 10 minutos.
-
Batir hasta obtener un merengue firme, brillante y con picos duros.
-
Bajar la velocidad de la batidora y añadir la vainilla, el vinagre/jugo de limón y la maicena. Batir un poco más hasta que se integren por completo.
-
-
Hornear la base de pavlova:
-
Poner el merengue sobre el papel de horno y extenderlo en forma de un rectángulo, dejando un hueco en el centro para el relleno.
-
Hornear durante una horas que la pavlova quede crujiente por fuera, pero aún suave por dentro.
-
Importante: Apagar el horno y dejar la pavlova adentro con la puerta ligeramente abierta (puedes usar una cuchara de madera para mantenerla así) hasta que se enfríe por completo. Esto evita que se agriete y se baje.
-
-
Preparar el relleno:
-
En un bol, batir la crema bien fría con el azúcar y la ralladura de naranja hasta que esté montada y firme (punto chantilly).
-
-
Armado (Justo antes de servir):
-
Con mucho cuidado, retirar la base de merengue del papel y colocarla en el plato donde la servirás.
-
Cubrir la parte superior y el hueco central con la crema batida.
-
Decorar generosamente con las frutas frescas y, si lo deseas, un chorrito de puré o mermelada de frutas.
-