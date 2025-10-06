Los 4 mejores look de Emilia Mernes en el Fashion Week Paris: total black, sporty elegance y brillos

Emilia Mernes fue una de las exclusivas argentinas que disfrutó del Fashion Week europeo, donde las mejores marcas de ropa y sus lujos se desplegaron en una pasarela para el recuerdo. Ella es una de las artistas que no duda en darle un lugar especial a la moda a la hora de pensar sus videos, canciones y presentaciones en vivo. Es por eso que marcó la elegancia y las tendencias con los 4 looks más elegidos y halagados por sus seguidores.

Emilia Mernes en el Fashion Week Paris

Los 4 mejores look de Emilia Mernes en el Fashion Week Paris

El Fashion Week Paris fue el lugar ideal para que Emilia Mernes desplegara sus mejores estilos en la moda. Desde jugados atuendos hasta elegantes vestidos, la cantante mostró sus conocimientos y marcó nuevas tendencias. En uno de sus primeros días, demostró la fusión del deportivo con la elegancia, con un look en guiño al estilo francés. Con una mini falda de volados negra, combinó una campera rompeviento gris, ideal para las rutinas deportivas, pero que ella demostró que pueden ir para una pasarela. Como detalle, lució una boina fashionista de cuero, dándole brillo al llamativo look.

El look sporty elegance de Emilia Mernes

El estilo sporty elegance es uno de los más buscados por las celebridades, combinando la comodidad de la ropa deportiva con la sofisticación de ciertas telas o prendas. Con esta misma idea, Emilia optó por un look total black, conformado por un pantalón globo de cintura en V, un top bandeau negro y una chaqueta deportiva. Todo el conjunto era de Stella McCartney, con quien se mostró en fotografías y remarcó su importancia internacional en la moda.

El look sporty elegance total black de Emilia Mernes

Sin embargo, si hablamos de elegancia, hay un look que no puede faltar y ella lo hizo en dos ocasiones: el total white. Emilia lució un vestido completamente blanco que se robó las miradas gracias al abrigo/capucha que llevó. Se trataba de una capa ceñida al cuerpo, anudada en su cintura. De esta misma línea, optó por un vestido ajustado con piedras brillosas en todas partes, con un corte de corsetería que la marcaban como una de las mujeres más elegantes del lugar.

El look total white de Emilia Mernes

El look total white a pura piedrería de Emilia Mernes

Emilia Mernes es una de las celebridades más seguidas a nivel internacional. No solo por su talento musical, la artista llama la atención de todos por su capacidad en la moda y por ser el centro de miradas de los expertos fashionistas. Durante los últimos días, disfrutó del Fashion Week París, donde dio cátedra de algunas tendencias y de cómo hacer de la moda un arte, jugándosela por originales abrigos y la fusión sporty elegance que es elegido por todos.

A.E