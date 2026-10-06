Quién es Marcela Garcia Ibañez, la esposa de Alejandro Lerner, y cómo nació su historia de amor

Alejandro Lerner es uno de los cantautores más influyentes de la música popular argentina y de América Latina, cuya carrera abarca más de cuatro décadas de éxitos ininterrumpidos. Con su piano y una sensibilidad única para componer baladas, se convirtió en una figura mediática indiscutida y un referente cultural que marcó a varias generaciones. Clásicos como Todo a pulmón o Volver a empezar, no solo consolidaron su enorme importancia en la música, sino que también lo consagraron con múltiples premios internacionales y el reconocimiento de sus pares.

A pesar de haber vivido gran parte de su vida bajo la intensa exposición de los escenarios y la prensa, el músico logró encontrar un equilibrio perfecto al resguardar su intimidad. Este camino de madurez artística coincidió con su faceta más personal, la cual floreció plenamente cuando formó una hermosa familia con su esposa , Marcela García Ibáñez, transformando su vida para siempre.

Alejandro Lerner, Marcela Garcia Ibáñez

¿Quién es Marcela García Ibáñez, la esposa de Alejandro Lerner?

Marcela García Ibáñez es una cantante de jazz que desarrolló gran parte de su vida profesional ligada de forma directa al mundo del arte y de la música. El destino la unió a Alejandro Lerner en 1999, cuando coincidieron de manera casual en un gimnasio del barrio de Palermo, en Buenos Aires. En ese momento, ella ya contaba con una sólida trayectoria dentro de su género y estaba vinculada laboralmente con importantes maestros de la música que también compartían lazos profesionales con el artista.

Marcela García Ibáñez, la esposa de Alejandro Lerner

En la actualidad, su presencia pública se mantiene de forma sumamente discreta y se divide entre sus dos grandes pasiones. Por un lado, se desempeña activamente en los escenarios como corista en las presentaciones y giras de su esposo. De la misma manera, es parte de eventos importantes y premios reconocidos. Por el otro, lleva adelante una faceta empresarial independiente liderando un proyecto propio de indumentaria, Mikita. Al no ser una persona que busque la exposición mediática tradicional, prefiere interactuar en redes sociales con cuentas de perfil sumamente bajo, contando con una comunidad de más de dos mil seguidores, donde aparecen sus amigos y familia, y algunos de los fanáticos que la acompañan desde el principio.

Las palabras del propio Lerner describen a la perfección el valor que tiene en su vida. En una reciente entrevista brindada a Cortá por Lozano , el músico se emocionó profundamente al confesar: "Cuando conocés a la mujer de tu vida, te llega la señal y pensás: soy un tonto si me la pierdo. Eso me pasó con Marcela". Del mismo modo, en un reportaje para Infobae , el compositor destacó la personalidad firme de su compañera al recordar que ella "era difícil y me la hizo difícil. No fue fácil en ningún momento, hasta el día de hoy, fue lo que más me gustó", dejando en claro que su magnetismo reside en su autenticidad.

Marcela García Ibáñez, la esposa de Alejandro Lerner

La historia de amor de Alejandro Lerner y Marcela Garcia Ibáñez: amor por la música y una familia en común

La historia de amor entre Alejandro Lerner y Marcela Garcia Ibáñez comenzó a gestarse en 1999, a partir de un cruce fortuito en un gimnasio porteño. Tras cruzar miradas y sonrisas, el músico inició un paciente plan de conquista, atraído especialmente por la personalidad auténtica y firme de Marcela, quien no se la hizo nada fácil al principio. Con el tiempo, los dos comprendieron la profunda conexión que compartían y decidieron apostar formalmente por un proyecto de vida en común. La pasión por el arte musical se transformó rápidamente en el motor principal de su noviazgo, consolidando un pacto de acompañamiento mutuo tanto en lo personal como en los escenarios.

Durante la etapa de novios, el constante ritmo de las giras del compositor planteó el desafío de las distancias obligadas. Para sortear los tiempos de espera y potenciar su complicidad, Alejandro le propuso a Marcela integrarse musicalmente a sus presentaciones en vivo. Al ser ella una talentosa cantante de jazz, la dinámica funcionó a la perfección y comenzaron a compartir viajes, estudios de grabación y escenarios alrededor del mundo. Esta unión creativa reforzó los cimientos de la pareja, demostrando que podían convivir en armonía como compañeros de ruta y colegas profesionales.

Alejandro Lerner, Marcela Garcia Ibáñez

Tras varios años de consolidado romance, la pareja tomó la decisión de unirse en matrimonio el 17 de julio de 2006. Fieles a su deseo de eludir la exposición mediática, celebraron una boda civil secreta en San Bernardino, California. El casamiento se llevó a cabo en la más absoluta intimidad, sin invitados ni testigos familiares, vistiendo ropa informal de verano frente a una jueza estadounidense. Tiempo después, de regreso en la Argentina, compartieron la feliz noticia con sus seres queridos y formalizaron de manera tradicional sus respectivas alianzas.

La plenitud familiar se completó con la llegada de sus dos hijos. Su primogénita, Luna, nació en octubre de 2009, y su segundo hijo, Thomas, llegó al mundo en enero de 2015. Convertirse en padre a los cincuenta y tantos años significó para Lerner el descubrimiento de una profunda vocación que transformó su realidad por completo. En su actualidad, la pareja y sus hijos dividen su rutina y viven la mitad del año en Los Ángeles, California, debido a los compromisos de producción internacional del artista. Esta dinámica bicultural requirió un gran esfuerzo de adaptación, al punto de que los chicos debieron afrontar una sacrificada rutina de escolaridad virtual para mantener el calendario educativo de la Argentina mientras acompañaban a sus padres en el exterior, demostrando la enorme unión que sostiene a este clan tanto en la vida como en la música

La familia de Alejandro Lerner y Marcela Garcia Ibáñez

Alejandro Lerner disfruta de su presente con una gratitud absoluta, y nuevas apuestas televisivas que tienen el acompañamiento de su esposa. Tras más de dos décadas caminando a la par, el músico reconoce que Marcela García Ibáñez es su verdadero cable a tierra y el pilar fundamental que le permitió consolidar una familia inquebrantable que respira amor y música.

A.E