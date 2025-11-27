A poco más de cuatro meses de confirmar su romance con Santiago Slapak, Flor Torrente mostró las mejores fotos de sus vacaciones en Punta Cana con la familia de su novio. Entre arcoíris, mar y las comodidades de un hotel cinco estrellas, la actriz sorprendió a sus seguidores con las tiernas imágenes que compartió en sus redes sociales.

Las mejores fotos de las vacaciones de Flor Torrente y la familia de su novio en Punta Cana

Flor Torrente está viviendo un gran momento personal y no duda en celebrarlo. En esta nueva etapa, acompañada por Santiago Slapak, la actriz decidió hacer una escapada al Caribe junto a la familia de su pareja, un gesto que deja ver lo afianzado que está el vínculo. En las últimas horas, publicó una serie de postales que reflejan lo bien que la pasaron todos juntos.

En las imágenes se la ve disfrutando del sol, de las playas de agua turquesa y de actividades al aire libre, siempre con una sonrisa. Una de las fotos más comentadas fue la que se tomó con el exfutbolista en la orilla del mar, donde un arcoíris se formó justo detrás de ellos, creando un paisaje soñado que enamoró a sus seguidores.

Además de mostrar su romántico momento, Flor Torrente compartió escenas de la intimidad del viaje familiar: almuerzos frente al mar, caminatas por el resort y momentos distendidos junto a sus cuñados y suegros, con quienes parece haber construido una gran relación.

“Unas vacaciones con los Slapak”, escribió al pie de la publicación. De inmediato, la actriz se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones, no solo de sus seguidores sino también de figuras del espectáculo. Entre ellos destacó el comentario de Araceli González, quien le dejó tiernos emojis de corazones celebrando esta etapa llena de amor.

Quién es Santiago Slapak, el novio de Flor Torrente

Flor Torrente transita una relación con Santiago Slapak desde hace poco más de nueve meses. Según demuestra en sus redes sociales, se destaca por su afinidad con la cocina y por haber tenido una etapa vinculada al fútbol profesional en Estados Unidos.

Flor Torrente y Santiago Slapak

El vínculo de la pareja inició en Pilar gracias a amigos en común que los presentaron. Desde entonces, la relación se consolidó con el correr de los meses, hasta que, en septiembre ambos decidieron mostrarse juntos en un evento. La aparición fue discreta, pero suficiente para confirmar que el romance atraviesa un momento cargado de sonrisas y gestos de complicidad.