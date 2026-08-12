Lionel Messi rompió el silencio tras la muerte de Jorge Messi: "No sé cómo voy a seguir sin vos"

La pérdida de su padre, Jorge Messi, ha representado uno de los momentos más tristes para Lionel Messi. En su emotiva despedida pública, el capitán de la selección argentina compartió una profunda carta en la que expresó su dolor y por primera vez habló de la salud de su padre. También hizo una reflexión sobre su carrera deportiva, con una confesión que sorprendió a muchos, cuestionándose cuánto tiempo más seguirá en el fútbol.

Lionel Messi dio detalles de cuando comenzó a deteriorarse la salud de su padre Jorge Messi

Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su padre, Jorge Messi. El capitán de la selección argentina expresó su dolor en una emotiva carta publicada en sus redes sociales, donde rindió homenaje a su padre, recordando la cercanía y el apoyo incondicional que siempre le brindó desde sus primeros pasos en el fútbol. "Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar", compartió Messi, señalando la influencia vital de su padre en su carrera deportiva y personal.

Lionel Messi y Jorge Messi//Instagram

Jorge Messi falleció a los 68 años en Rosario, la noticia conmocionó a la comunidad futbolística y a sus seres queridos. La salud del representante había sido delicada desde mediados de junio. Lionel Messi recordó los momentos previos a la final y la importancia que su padre tenía en su carrera y en su vida. “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, expresó en su mensaje.

Además, relató su anhelo de que su padre pudiera verlo jugar: “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar, Quería ganarla para llevársela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Está vez intenté ir contra mi físico, pero no pude, nunca pude sentirme bien”.

Lionel Messi y Jorge Messi//Instagram

Lionel Messi adelantó su retirada del fútbol

La despedida de Jorge Messi no solo representa un golpe emocional para el futbolista, sino también una pérdida irreparable para su historia y su camino en el deporte. En la carta, Messi también destacó la figura de su padre como su amigo y representante, resaltando su presencia constante en cada partido y en cada logro alcanzado. "Fuiste papá, amigo y representante", escribió en su cuenta de Instagram, dejando en claro cuánto significaba su apoyo y guía en su trayectoria.

Sin embargo, en medio de estas lágrimas y recuerdos, Messi sorprendió al hacer una confesión que ha encendido las alarmas en el mundo del fútbol. En uno de los momentos más íntimos de su mensaje, expresó: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más". Aunque no anunció su retiro oficial ni estableció una fecha, estas palabras sugieren que el fin de su carrera deportiva podría estar más cerca de lo que muchos imaginaban.

Lionel Messi y Jorge Messi//Instagram

Este pronunciamiento ha generado preocupación entre sus seguidores y expertos, quienes interpretan estas declaraciones como un posible punto final en una de las carreras más destacadas en la historia del fútbol. Por el momento Lionel Messi se encuentra de licencia en Inter de Miami, por lo que no se sabe su regreso a las canchas.