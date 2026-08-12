El legado que dejó Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, y salvó a más de 100 niños en Rosario

Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, dejó una huella que se conoció a través de médicos y profesionales de la salud en Rosario. Durante años impulsó iniciativas que fortalecieron la atención pediátrica y la formación de especialistas en trasplantes, con un enfoque en que el conocimiento adquirido en el exterior regresara a su ciudad. Su participación activa en cada etapa del proyecto permitió que la ayuda se transformara en resultados concretos, beneficiando a niños que necesitaban tratamientos de alta complejidad.

Se conoció el legado de Jorge Messi, que permitió hacer tratamiento de alta complejidad en niños de Rosario

Luego de que Lionel Messi compartiera una carta para despedirse de su papá, Jorge Messi, comenzaron a conocerse nuevos datos sobre él. Médicos y profesionales de la salud revelaron historias que muestran otra faceta de su vida, vinculada directamente con la solidaridad y el compromiso. Una de ellas tiene como escenario el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario, donde se desarrolló un proyecto que permitió la formación de especialistas y la realización de más de 100 trasplantes pediátricos.

Leo Messi junto a su papá, Jorge Messi

En las últimas horas, el hematólogo pediatra Juan Di Santo relató, en diálogo con LN+, cómo se gestó la iniciativa en un contexto en el que el equipo médico necesitaba capacitación y actualización. La Fundación Messi se puso a disposición y el empresario tomó un papel activo en la organización. El objetivo buscaba que los profesionales pudieran viajar al Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, formarse en trasplantes pediátricos y regresar para aplicar esos conocimientos en niños que requerían tratamientos de alta complejidad.

Por su parte, el especialista explicó que el aporte de Jorge Messi no se centraba en lo económico. Durante una charla con Reynaldo Sietecase, en Radio con vos (FM 89.9), contó que el padre de Lionel Messi se ocupaba de coordinar cada detalle con el hospital de Barcelona, desde las rotaciones hasta los traslados y alojamientos. El compromiso incluía acompañar personalmente a los médicos durante su estadía, asegurándose de que pudieran concentrarse en la formación.

Lionel, Jorge Messi y Celia Cuccittini

En este contexto, el doctor Tartaglione, en una entrevista en LN+, sumó un dato que refleja la dimensión de ese compromiso, ya que el empresario esperaba a los profesionales en el aeropuerto y los acompañaba hasta el hospital. Esa actitud mostraba que su interés iba más allá de financiar un proyecto; buscaba que los médicos se sintieran respaldados y que el conocimiento adquirido regresara a Rosario para beneficiar a los niños que más lo necesitaban.

Formación médica y más de 100 trasplantes pediátricos en Rosario: La campaña silenciosa de Jorge Messi

El aspecto más significativo del proyecto fue su orientación hacia la salud pública. Jorge Messi quería que los avances no quedaran en experiencias individuales, sino que se transformaran en capacidad instalada en Rosario. La idea era que los chicos sin cobertura social pudieran acceder a tratamientos que, de otro modo, estaban reservados al sistema privado. Con el paso del tiempo, los resultados confirmaron la importancia de aquella decisión, con números que lograban un cambio significativo.

Jorge Messi

El Hospital de Niños Víctor J. Vilela realizó más de 100 trasplantes pediátricos desde que comenzó el proceso de formación. Para los especialistas, ese número representa la concreción de un objetivo que se planteó desde el inicio, que se centraba en que el conocimiento adquirido en Barcelona se aplicara directamente en la atención de los pacientes. La historia también muestra cómo el padre de Lionel Messi se involucraba en cada etapa. No se trataba de un gesto aislado, sino de una estrategia pensada para que la ayuda tuviera continuidad.

Hoy, cuando se recuerda a Jorge Messi, aparece esta dimensión menos conocida de su vida. El padre de Lionel Messi impulsó un proyecto de salud pública en Rosario, que acompañó a los médicos en su formación y que dejó un legado tangible. Más de 100 niños pudieron acceder a trasplantes gracias a la capacitación de un equipo que sigue trabajando en la ciudad. Esta faceta desconocida del empresario salió a la luz, destacando su compromiso y su voluntad de marcar un cambio.

Jorge y Lionel Messi

Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, impulsó un proyecto que se convirtió en un aporte clave para la salud pública de Rosario. Su iniciativa permitió que médicos se capacitaran en hospitales de Barcelona y regresaran con conocimientos aplicados directamente en la atención pediátrica. La propuesta no se limitó a un apoyo económico, sino que incluyó la organización de viajes, la coordinación con instituciones extranjeras y el acompañamiento personal a los profesionales, con el objetivo de que la experiencia adquirida quedara instalada en la ciudad.

VDV