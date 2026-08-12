El último adiós a Jorge Messi: las fotos y todo lo que no se vio

Fue un protagonista silencioso de uno de los grandes sucesos históricos del fútbol mundial. Decir que Lionel Messi (39) es el mejor futbolista de todos los tiempos o que es uno de los mejores no cambian la ecuación sobre la grandeza que encarnó uno de sus tres hijos varones.

Y así como se dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, también podría acuñarse que detrás de todo gran hijo siempre hay un gran padre. Jorge Messi vaya si tuvo influencia en el destino que tomó la carrera de Lionel cuando se ocupó de someterlo a un tratamiento con hormonas de crecimiento a sus 8 años, con Leo jugando en las inferiores de Newell’s, o cuando años más tarde renunció a su trabajo en Acindar para acompañar a su hijo adolescente a Barcelona.

Jorge y Lionel Messi

El hombre detrás de los primeros pasos de Lionel Messi

Jorge se puso la salud y el futuro deportivo de su hijo al hombro y emprendió la aventura lejos de su Rosario natal. El tiempo vaya si le dio la razón, y con el apoyo de todo el clan familiar (su mujer, Celia Cuccitini, y sus otros tres hijos) el fenómeno Messi comenzó a cobrar forma.

Fiel a esa discreción, humildad y perfil bajo que tan bien le supo transmitir a Leo, Jorge siempre estuvo ahí en el detrás de escena. Ningún detalle se le escapaba de la ascendente carrera de su hijo, y asumió el doble rol de padre y representante para apuntalarlo.

Jorge y Lionel Messi

Ya ganador con el Barcelona de una Champions League en la que no pudo jugar la final por una lesión, Messi disputó en Alemania 2006 su primer Mundial. Aún era un diamante en bruto que el fútbol comenzaba a descubrir y a admirar, y allí estaba Jorge para acompañar los pasos de quien tanto se le parecía física y estéticamente.

Fue en la concentración argentina en la localidad de Herzogenaurach, el HerzogsPark, cuando Jorge dialogó por primera vez con CARAS. Quien esto escribe necesitó de cierta persuasión para que el padre de la nueva estrella del fútbol mundial se explayara sobre su hijo: “Jorge, ¿cómo es ser el padre de un joven que vale millones y al que todos se le quieren acercar?”, se le preguntó. Y él respondió sin dudar: “Y, hay que tratar de filtrar mucho lo que se dice, fijarse que el entorno sea sano y saber evaluar las cosas que se vienen”.

El día que Jorge Messi habló por primera vez con CARAS.

Jorge Messi, padre y representante de Lionel

Con la historia ya escrita, Jorge cumplió al pie de la letra con sus propósitos. Cuidar de una potencial joya fue una tarea que le demandó tiempo y firmeza en las decisiones, así como saber sobreponerse a contratiempos y golpes que obstaculizaron el camino.

Ya con su hijo crecido y consagrado le tocó ocupar un papel más secundario, aunque nunca nada de lo que le sucedió a Leo le fue indiferente. Su salud se deterioró en el 2025, y justo en un 2026 trascendental para Lionel, con todo lo que significaba la posibilidad de ser bicampeón del mundo, Jorge comenzó a declinar.

Jorge Messi murió a los 68 años.

Recluido en su Rosario natal, ya no tenía ganas de viajar a Buenos Aires ni a otros lugares cercanos. Sus últimas apariciones públicas datan del 28 de marzo, cuando asistió a ver un partido de Primera C en la cancha de Central Córdoba de Rosario, y del 5 de mayo, fecha en la que visitó en Paraguay, junto con su hijo Rodrigo (46), al líder religioso José Duarte, líder de la Casa Apostólica Mundial (CAM).

El tenor sanador de esa visita ya delataba un estado de salud delicado, que volvió a ponerse de manifiesto durante el debut de la Argentina en el Mundial, el 16 de junio. Allí Lionel rompió en llanto tras convertir su primer gol, situación que conmovió y que luego explicó: “Fue una cuestión ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles y complicados”, sentenció compungido el capitán.

El gesto de amor de Lionel a Jorge Messi en 2008.

De allí en más, el silencio y el respeto ajeno encubrieron un desenlace que asomaba inevitable. Jorge pasó internado unos días en el IADT de Buenos Aires, para luego volver a Rosario y alternar internaciones entre el Hospital Español de esa ciudad y el Sanatorio Centro, donde permaneció durante sus últimas tres semanas de vida.

En ese momento se barajó la posibilidad de que Lionel viniera a jugar seis meses a préstamo en Newell’s para acompañar a su padre, pero la dura enfermedad aceleró los tiempos. Y ya no había más nada que hacer.

El viernes 8 de agosto, en plena madrugada, la noticia que nadie quería dar finalmente se confirmó. Fueron los directivos del propio nosocomio quienes lo anunciaron: “Sanatorio Centro, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 2:00”, rezaba el comunicado junto a las respectivas condolencias.

Jorge Messi con Lionel, Celia y su nieto Thiago

La despedida de Lionel Messi a su padre

El impacto de la noticia no se hizo esperar, y ese mismo sábado Lionel se tomó un avión privado desde Miami junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (8).

Desembarcó en Fisherton a eso de las 20:40 y el domingo por la mañana se acercó al cementerio privado El Prado, en la vecina localidad de Pérez, para darle a su padre el último adiós.

Así fue el último adiós a Jorge Messi en Rosario

Un momento doloroso y personal, con miles de imágenes y recuerdos que se abalanzaban en su memoria. Su madre y sus tres hermanos, Rodrigo, Matías (44) y María Sol (32), lo acompañaron en la triste despedida.

“Sólo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible”, le confesó horas después su mamá, Celia, a Marina Calabró.

La tristeza de Antonela Roccuzzo en la despedida a Jorge Messi

Jorge ya no está. Y una porción enorme de la vida del astro se fue con él...

Fotos: AFP y RS Fotos