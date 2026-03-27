Así está hoy Julia, la hija de Leonardo Sbaraglia: debuta como modelo a los 20 años

Durante dos décadas, el nombre de Julia Sbaraglia fue sinónimo de misterio. Su padre, el aclamado actor Leonardo Sbaraglia, se encargó de blindar su intimidad con un celo admirable, permitiéndole crecer lejos del acoso mediático. Sin embargo, ese tiempo de ostracismo voluntario parece haber llegado a su fin.

La joven, fruto de la relación del actor con la artista plástica Guadalupe Marín, sorprendió a todos al reaparecer públicamente en un evento de altísimo perfil. Pero lo que verdaderamente generó impacto no fue solo su presencia, sino su drástico cambio de look. Julia Sbaraglia dejó atrás la imagen adolescente para mostrarse como una mujer segura, con un estilo personalísimo que mezcla sofisticación con toques de rebeldía millennial.

Analizamos el look de Julia Sbaraglia: sofisticación con impronta gótica-chic

Para su gran debut ante los flashes, Julia Sbaraglia no eligió un outfit al azar. Se inclinó por una de las tendencias más fuertes de la temporada: el total black con transparencias. La joven lució un vestido corto negro, de mangas largas, confeccionado en una tela sutilmente traslúcida que dejaba entrever un bralette al tono, aportando un aire sensual pero sumamente elegante.

Julia, la hija de Leonardo Sbaraglia

Completó el estilismo con medias opacas y botas de caña media, dándole un giro urbano y "dark" a un look que, en otras manos, podría haber sido simplemente formal. Su cabello, ahora más corto y oscuro, sumado a un maquillaje natural con foco en la mirada, terminaron de definir una estética gótica-chic que la posiciona como una auténtica it-girl en potencia. Su imagen no solo denota madurez, sino un profundo conocimiento de la moda como herramienta de expresión.

Julia, la hija de Leonardo Sbaraglia

La reaparición de Julia, acompañada inseparablemente por su padre, tuvo lugar en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, durante la exclusiva presentación de Figue Érotique, la nueva fragancia Private Blend de Tom Ford.

El evento, íntimo y sensorial, fue el marco perfecto para que Julia Sbaraglia mostrara su faceta más ligada a la estética y el diseño de indumentaria, áreas en las que, según trascendió, planea desarrollar su carrera profesional. Lejos de la actuación, la hija del famoso intérprete parece haber encontrado en la moda su propio escenario.

Julia, la hija de Leonardo Sbaraglia

Un vínculo inquebrantable y el respaldo de su padre

Leonardo Sbaraglia, quien posó orgulloso junto a su hija ha demostrado una vez más el apoyo incondicional hacia las decisiones de Julia. Tras años de protegerla, hoy la acompaña en este paso hacia la vida pública, respetando su deseo de construir una identidad propia lejos de la actuación, pero cerca del arte y la creatividad.

Leonardo Sbaraglia y su hija Julia

Con 20 años y un estilo que ya da que hablar, el debut de Julia Sbaraglia marca el inicio de una nueva era donde su nombre promete brillar con luz propia en el universo de la moda y la tendencia.

Fotos: GRUPO MASS

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