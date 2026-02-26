Quién es Rebeca Ricosta, la nueva novia de Leonardo Sbaraglia: 28 años, diseñadora y una vida fuera de los medios

Rebeca Ricosta, la nueva novia de Leonardo Sbaraglia, se presenta como una joven de 28 años dedicada al diseño y la producción, con una vida que transcurre fuera de los medios. Su perfil discreto y creativo la ubica acompañando al actor en una etapa marcada por proyectos personales y profesionales.

Con una vida lejos de los medios, Rebeca Ricosta, la nueva novia de Leonardo Sbaraglia

Rebeca Ricosta, la nueva novia de Leonardo Sbaraglia, es una diseñadora de 28 años que eligió mantener su vida lejos de la exposición pública. Su vínculo con el mundo creativo y su perfil reservado la convierten en una figura que despierta interés, especialmente al compartir momentos junto al reconocido actor argentino.

Rebeca Ricosta, la novia de Leonardo Sbaraglia

En los últimos días, se conoció la noticia de que el destacado artista inició una nueva relación que se desarrolló desde la discreción. Según se conoció, la joven es diseñadora y productora, con una trayectoria vinculada al mundo creativo. Su perfil se caracteriza por mantenerse fuera de los medios, lo que le otorga un lugar particular dentro del entorno artístico.

La relación entre Rebeca Ricosta y Leonardo Sbaraglia comenzó en un contexto laboral y, con el tiempo, se consolidó hasta convertirse en pareja. La diferencia de edad entre ambos no se presentó como un impedimento para que compartan momentos juntos. Se supo que el actor ya la presentó a su círculo cercano, lo que marca un paso importante en la relación.

Rebeca Ricosta, la novia de Leonardo Sbaraglia

Por su parte, la diseñadora se mantiene enfocada en sus proyectos personales, vinculados al diseño y la producción, siempre desde un lugar reservado. Su carrera se centra en la creatividad aplicada al diseño y la producción, permitiéndole desarrollarse en el ámbito artístico manteniendo su perfil bajo.

Las recientes vacaciones que disfrutaron juntos Leonardo Sbaraglia y Rebeca Ricosta

En las últimas semanas, Leonardo Sbaraglia y Rebeca Ricosta compartieron unas vacaciones en Brasil, donde disfrutaron de días de descanso en escenarios naturales. Las imágenes que trascendieron mostraron al actor en un balcón con vista al mar, acompañado por su novia, en un ambiente relajado y distendido.

Rebeca Ricosta, la novia de Leonardo Sbaraglia

Las postales que compartieron en sus redes sociales reflejaron una faceta más personal del artista y confirmaron la presencia de su nueva compañera en momentos de descanso. El viaje permitió verlos en un contexto diferente, lejos de los compromisos profesionales. La relación se mostró en un plano cotidiano, con actividades simples y compartidas.

La relación entre Leonardo Sbaraglia y Rebeca Ricosta se presenta como un vínculo que combinó el mundo artístico junto con el perfil bajo de la diseñadora. Mientras él continúa con sus proyectos en la actuación, la joven desarrolla su carrera en el diseño y la producción, siempre desde un lugar más reservado.

Rebeca Ricosta, la novia de Leonardo Sbaraglia

Rebeca Ricosta, la nueva novia de Leonardo Sbaraglia, es una joven de 28 años dedicada al diseño y la producción, con una vida que transcurre fuera de los medios. Su perfil discreto y creativo acompaña al actor en una etapa marcada por proyectos personales y profesionales, mientras la relación avanza con naturalidad.

VDV