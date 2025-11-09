Leonardo Sbaraglia, Diego Peretti, Natalia Oreiro y Connie Ballarini arrasan en Netflix con una nueva película argentina

Netflix suma a su catálogo una nueva joya del cine argentino con Hoy se Arregla el Mundo, una comedia dramática que combina humor, ternura y reflexión sobre los vínculos familiares y el peso del trabajo en la vida cotidiana. Dirigida por Ariel Winograd, el film se destaca por su mirada sensible sobre las relaciones humanas, sin caer en el sentimentalismo. Con Leonardo Sbaraglia, Natalia Oreiro, Diego Peretti y gran elenco como protagonistas, la película propone una historia donde el caos y la emoción se entrelazan con naturalidad, haciendo reír y conmover al mismo tiempo.

Netflix suma una nueva película a su catálogo con Natalia Oreiro y Leonardo Sbaraglia como protagonistas

El desembarco de Hoy se Arregla el Mundo en Netflix refuerza la presencia del cine argentino dentro de la plataforma, que continúa apostando por producciones locales de calidad. Ariel Winograd, reconocido por éxitos como El Robo del Siglo y Mamá se fue de viaje, vuelve a demostrar su dominio del equilibrio entre el drama y la comedia. En esta ocasión, presenta una historia que aborda los lazos entre padres e hijos, la paternidad ausente y la dependencia emocional al trabajo, sin perder el toque de ligereza que caracteriza su estilo.

Hoy se Arregla el Mundo | Netflix

La película narra la vida de David “Griego” Samarás, interpretado por Leonardo Sbaraglia, un productor general de un programa televisivo que, paradójicamente, lleva el mismo nombre que el film: Hoy se Arregla el Mundo. En su show, dos personas con conflictos irreconciliables se enfrentan cara a cara para intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, el propio conductor es incapaz de resolver los suyos. Adicto al trabajo, soltero y emocionalmente distante, vive desconectado de su entorno afectivo, especialmente de su hijo Benito, fruto de una relación pasajera con Silvina, interpretada por Natalia Oreiro.

Hoy se Arregla el Mundo | Netflix

El guion propone un giro inesperado que obliga al protagonista a replantearse su vida: Silvina le informa que se mudará a España junto con Benito, pero, poco después, un hecho inesperado deja al niño bajo el cuidado de Griego. Así, el hombre que creía dominar las emociones en la pantalla se ve enfrentado a las verdaderas dificultades de la paternidad y al desafío de conocer -por primera vez- al hijo que apenas formaba parte de su vida. A esto se suma la revelación de que el menor podría no ser su hijo biológico, lo que abre una nueva búsqueda personal y emocional.

Con un tono equilibrado entre la ternura y la ironía, Hoy se Arregla el Mundo se adentra en el terreno de la comedia humana más honesta. Este largometraje que fue estrenado en salas el 13 de enero de 2022 apuesta por un humor genuino y libre de bajadas de líneas. Esa es precisamente una de las claves de este proyecto: la capacidad de reírse de las contradicciones humanas sin recurrir a otras interpretaciones.

Netflix vuelve a dar un guiño al talento argentino

A nivel visual y narrativo, Winograd logra un ritmo fluido que permite al espectador sumergirse en la transformación del protagonista. La química entre Sbaraglia y Oreiro funciona con naturalidad, mientras que Benjamín Otero se roba varias escenas con su espontaneidad. Por su parte, la presencia de Diego Peretti y Connie Ballarini aportan frescura y diversión en las escenas donde hacen sus intervenciones. El resultado radica en una película cálida, que invita a reflexionar sobre el rol de los padres, el valor del tiempo compartido y la posibilidad de recomponer vínculos, incluso cuando parece demasiado tarde.

Hoy se Arregla el Mundo | Netflix

Con esta incorporación, Netflix amplía su oferta audiovisual con una propuesta que combina entretenimiento y sensibilidad de la mano de Natalia Oreiro, Leonardo Sbaraglia, Diego Peretti y Connie Ballarini. Hoy se Arregla el Mundo no solo reafirma el talento de Ariel Winograd como uno de los grandes directores argentinos contemporáneos, sino que también ofrece al público una historia sobre el amor, la responsabilidad y la transformación emocional. Una comedia que demuestra que, a veces, arreglar el mundo empieza por casa.

NB