Lady Di y Dodi Al-Fayed: la historia de amor que terminó en tragedia

El 31 de agosto de 1997, Lady Di y Dodi Al-Fayed murieron en un accidente de coche en el túnel del Pont de l’Alma, en París. La exesposa del príncipe Carlos y el hijo del magnate egipcio Mohammed Al-Fayed llevaban apenas unos meses de relación, pero su historia ya era seguida de cerca por la prensa internacional. Aquella noche, mientras intentaban escapar del acoso de los fotógrafos, el destino puso fin a un vínculo que parecía recién empezar.

Lady Di y Dodi Al-Fayed

La historia de amor entre Lady Di y Dodi Al-Fayed ​

Aunque su relación se volvió pública en el verano de 1997, Diana y Dodi se habían cruzado mucho antes. Según distintas versiones, se conocieron más de una década atrás, en 1986, durante un partido de polo en Windsor. La familia Al-Fayed mantenía una estrecha relación con la realeza británica gracias al emporio de Mohammed, propietario de Harrods y del hotel Ritz de París. Aquel día, la princesa Diana asistió al evento junto a Carlos, mientras Dodi, por entonces comprometido con la modelo estadounidense Suzanne Gregard, jugaba en uno de los equipos rivales. No hubo señales de romance ni encuentros posteriores, y la anécdota pareció perderse en el tiempo.

Una década más tarde, Mohammed Al-Fayed volvió a reunir a sus caminos. En 1997 invitó a Diana y a sus hijos, los príncipes William y Harry, a pasar unas vacaciones en su yate Jonikal, anclado en Saint-Tropez. Dodi estaba a bordo y, aunque mantenía una relación con la modelo Kelly Fisher, el flechazo con la princesa fue inmediato. El yate se convirtió en el escenario del romance y los paparazzi no tardaron en registrar las imágenes que confirmaban la nueva relación de Lady Di. La célebre foto del beso publicada por el Daily Mirror recorrió el mundo y selló la nueva etapa en la vida de la “princesa del pueblo”.

Lady Di y sus hijos

Para Diana, aquel verano significó un respiro. Había cerrado su relación con el cirujano Hasnat Khan y buscaba reencontrarse consigo misma, lejos del peso de la Corona. Dodi, nacido en Alejandría en 1955, era productor de cine y el hijo mayor del poderoso Mohammed Al-Fayed. Su padre veía en la princesa una figura ideal para su familia y no ocultaba su entusiasmo por el vínculo.

Después de unos días en el Mediterráneo, Diana regresó al Reino Unido para dejar a sus hijos con la familia real y viajó nuevamente con Dodi, esta vez a Cerdeña y luego a París. La noche del 30 de agosto cenaron en el hotel Ritz, propiedad de los Al-Fayed, y se dirigieron hacia el apartamento del empresario. En el camino, el Mercedes Benz en el que viajaban chocó mientras intentaban escapar de los fotógrafos. El conductor, Henri Paul, tenía altos niveles de alcohol en sangre.

Lady Di

La noticia conmocionó al mundo entero. Diana Spencer, la mujer que había desafiado los protocolos reales y conquistado a millones con su calidez, perdía la vida junto a su nueva pareja en circunstancias que aún generan debate. La historia de amor entre Lady Di y Dodi Al-Fayed duró apenas unas semanas, pero quedó grabada como una de las más trágicas y recordadas de la historia moderna.

F.A