La pasión por Boca no entiende de distancias y Leticia Siciliani lo dejó en claro. La actriz se encuentra en Barranquilla, Colombia, donde el equipo disputará este sábado 21 de noviembre la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, y no quiso perderse uno de los momentos más convocantes de la previa: el banderazo de los hinchas xeneizes.

Leticia Siciliani viajó a Barranquilla para alentar a Boca.

Leticia Siciliani vivió la fiesta de Boca en Barranquilla: bombos, banderas y fuegos artificiales

A través de sus historias de Instagram, Leticia Siciliani compartió imágenes y videos de una noche atravesada por los colores azul y oro. En una de las postales más personales, se mostró sonriente junto a dos hinchas, con la camiseta de Boca puesta y rodeada de banderas del club. Entre quienes estuvieron con ella apareció Eial Moldavsky, exconductor de OLGA y reconocido fanático xeneize.

A través de sus redes sociales, Leticia Siciliani mostró los detalles de la previa de la final.

La actriz acompañó las postales con frases que reflejaron su entusiasmo por la convocatoria. En una de ellas, sobre una imagen de la multitud reunida en Barranquilla, escribió: “Realmente estamos locos”. También compartió un collage con la rueda gigante iluminada y el cielo cubierto de fuegos artificiales, al que acompañó con otra expresión de su fanatismo: “Colombia es de Boca”.

El banderazo tuvo lugar el viernes por la noche en el Gran Malecón, en el sector de la Aleta del Tiburón, y reunió a miles de fanáticos que viajaron desde distintos puntos de la Argentina y otros países para acompañar al equipo. Según las estimaciones difundidas, más de 20.000 personas participaron del encuentro, que se extendió durante varias horas entre bombos, banderas y canciones.

Eial Moldavsky, exconductor de OLGA, dijo presente en el banderazo de Boca.

La celebración también contó con la presencia de hinchas colombianos identificados con el club. Las imágenes de la concentración circularon por las redes sociales y reflejaron el clima de expectativa que se vive en la ciudad a pocas horas de la definición continental.

Sabrina Rojas, otra de las famosas que viajó a Colombia

Leticia Siciliani no será la única figura del espectáculo argentino que acompañará a Boca en esta definición. Sabrina Rojas también confirmó su presencia en Colombia y compartió en sus redes sociales distintos momentos de la travesía desde el aeropuerto de Ezeiza, donde comenzó el viaje rumbo a Barranquilla.

Sabrina Rojas camino a Colombia para alentar a Boca.

Boca enfrentará a Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por el título de la Copa Sudamericana. Mientras el equipo se prepara para uno de los partidos más importantes de la temporada, sus hinchas ya hicieron sentir su aliento en las calles colombianas. Entre ellos, Leticia Siciliani compartió una noche que vivió con la emoción de una verdadera fanática.