La historia de amor de Leticia Siciliani y su novia Karen: una relación de siete años y un proyecto de maternidad

Leticia Siciliani repasó su presente sentimental junto a Karen, su pareja desde hace siete años, en un recorrido donde compartió cómo nació el vínculo durante su paso por el ciclo “Otro día perdido” (eltrece), su visión sobre el compromiso y los deseos de familia que construyen día a día.

Leticia Siciliani confesó cómo conquistó a su novia Karen

Leticia Siciliani: Cómo empezó la conquista y su postura ante el matrimonio

Lejos de los formalismos tradicionales, Leticia Siciliani recordó los inicios de su historia con absoluta naturalidad. En su charla con Mario Pergolini, relató cómo dio el primer paso para conquistar a quien hoy es su compañera. Con humor y simpatía, detalló: “Voy a una situación clara, me gustaba mucho una chica que hoy en día tengo la suerte que es mi novia y bueno, le insistí”.

Lericia Siciliani y Karen durante sus vacaciones en Río de Janeiro. Karen no se muestra y no se sabe mucho de ella

Además, confiesa cómo logró captar su atención: “La invité a salir, le dije que me gustaba. Nos conocimos por amigos en común. Le insistí con humor, soy una tiernita. Me ves así, pero soy re tiernita mal”. Respecto a la posibilidad de casarse, aclaró que los papeles no son una prioridad: “No, yo estoy re comprometida ya”. Y añadió: “En algún momento lo dije, pero más por la otra persona”.

Leticia Siciliani y su proyecto de familia y el deseo de maternar

En paralelo al crecimiento de la pareja, Leticia Siciliani también habló sobre sus planes a futuro y la posibilidad de ampliar la familia, Durante su visita al programa de Moria Casán, habló con total sinceridad sobre su forma de vivir los vínculos, y definió su costado más romántico al confesar: “Yo soy re Susanita. Cuando arranco con alguien pienso que, mientras dure, es eterno”.

Leticia Siciliani en el programa de Moria Casán reveló sus deseos de ser mamá

Y profundizó en este deseo y confesó: “Sí tengo el deseo de maternar a alguien en algún momento de mi vida, pero no sé cuándo”. A su vez, reflexionó sobre las distintas alternativas actuales y agregó: “No sé cómo. Hay muchas formas de maternar”.

La artista destacó que su relación le aporta la estabilidad emocional necesaria para proyectar a largo plazo. Prefiere transitar las etapas sin apuros, priorizando el diálogo, la complicidad y el proyecto compartido junto a Karen, un sostén fundamental en su rutina diaria y en alguna escapada ocasional de perfil bajo, como aquellas vacaciones relajadas que compartieron tiempo atrás en las playas de Río de Janeiro.

Entre risas, anécdotas y la complicidad de saberse elegidas todos los días, Leticia Siciliani y Karen demuestran que las mejores historias se escriben sin apuros, con bases sólidas y apostando siempre a la felicidad de caminar juntas.