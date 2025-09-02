La picante reacción de Thiago Medina de Gran Hermano a las fotos subidas de tono de Daniela Celis

Thiago Medina de Gran Hermano sorprendió tras publicar una reacción inesperada tras las recientes fotos de Daniela Celis. En medio de un contexto marcado por la distancia entre ambos, el exparticipante compartió un video que generó comentarios por su tono sugestivo y por el momento en que decidió hacerlo público.

Thiago Medina encendió la polémica tras reaccionar a las fotos subidas de tono de Daniela Celis

Thiago Medina volvió a ser noticia tras publicar un video en sus redes sociales que rápidamente generó repercusiones. La grabación fue una respuesta directa a las fotos subidas de tono que Daniela Celis compartió en su perfil, en medio de un contexto marcado por la distancia entre ambos y los rumores de infidelidad que rodearon su separación.

Thiago Medina y Daniela Celis

En las últimas semanas, la influencer decidió cerrar ese capítulo con una serie de publicaciones en sus redes que no pasaron desapercibidas. Las imágenes fueron interpretadas por muchos como una señal de superación y renovación personal. En ese contexto, el exparticipante reaccionó con un video que subió a sus historias de Instagram y que luego eliminó.

En el clip, Thiago Medina se dirigió a Daniela Celis con un mensaje que sus seguidores interpretaron como incomodidad y cierto grado de celos. Aunque no la mencionó directamente, el contenido fue claro: “Podés subir las fotos que vos quieras, el video que vos quieras, todo lo que vos quieras, pero de mí no te olvidás nunca. Ya sabés, reina. Subí lo que quieras”.

Daniela Celis

La reacción del influencer se dio luego de que se confirmaran distintos encuentros con Katia “La Tana” Fenocchio, otra exparticipante de Gran Hermano, avivando la polémica sobre una tercera en discordia. La noticia llegó en medio de una entrevista en vivo donde la madre de Aimé y Laia le preguntó sobre el tema a su expareja.

Por su parte, Thiago Medina admitió que había pasado algo entre él y la oriunda de La Matanza, lo que provocó una fuerte respuesta por parte de Daniela Celis, quien luego se mostró afectada en distintas apariciones. Tras ese episodio, la joven optó por mostrarse activa en redes, con publicaciones que reflejaron una nueva etapa. En paralelo, su expareja eligió reaccionar desde su perfil, aunque momentos después lo borró.

En la misma línea, la exparticipante de Gran Hermano decidió no responder directamente al clip del padre de sus hijas, pero mantuvo su actividad en redes sociales con mensajes que apuntan a su bienestar personal y al cuidado de sus hijas. Mientras que el influencer se mostró más reservado en sus últimas apariciones.

Thiago Medina

Thiago Medina de Gran Hermano compartió un video en redes sociales luego de las publicaciones recientes de Daniela Celis. La reacción se dio en un contexto marcado por su separación y respuestas indirectas. El clip fue eliminado poco después, pero generó rápidamente la reacción de todos sus seguidores.

