Las mejores fotos de las paradisíacas vacaciones de Allegra Cubero en el Caribe

Luego de pasar unos días en la costa argentina, la familia de Fabián Cubero y Mica Viciconte eligió la República Dominicana como destino para disfrutar de unas vacaciones de verano. Instalados en un exclusivo resort del Caribe, el grupo aprovechó el clima cálido, el mar cristalino y las múltiples actividades que ofrece Punta Cana.

Las vacaciones de Allegra Cubero y su familia

En ese contexto, Allegra Cubero se convirtió en una de las protagonistas del viaje al compartir en sus redes sociales distintas postales que dejaron en evidencia como están siendo estos días. A través de fotos y videos, la joven mostró momentos de relax, diversión y una marcada complicidad con su hermano menor, Luca.

Así están siendo los días de la familia Cubero

Entre las imágenes que más llamaron la atención se destacó una foto en la que Allegra Cubero aparece cargando a su hermano en el mar, una postal que dejó ver el vínculo cercano entre los hermanos. Con el agua cristalina de fondo y el paisaje caribeño como marco, la escena transmitió naturalidad y disfrute en familia.

Allegra Cubero junto a su hermano Luca

Además, Allegra Cubero compartió un video en TikTok donde volvió a quedar expuesta la conexión con su hermano, en un clima de risas y juegos. Las publicaciones reflejaron jornadas soleadas, actividades al aire libre y la distensión propia de un viaje pensado para disfrutar sin apuros.

Un viaje para recordar

Las imágenes compartidas por Allegra Cubero también dejaron ver la convivencia armónica entre los distintos integrantes de la familia ensamblada, que se alojó en un resort con todas las comodidades. Las jornadas transcurrieron entre el mar, la gastronomía del lugar y los espacios de relax, ideales tanto para adultos como para chicos.

Allegra Cubero junto a su hermano Luca

Lejos de las polémicas, las fotos de Allegra Cubero mostraron un viaje marcado por la alegría, la cercanía y el disfrute compartido. Un álbum de vacaciones que capturó la esencia de un verano en el Caribe y que rápidamente cosechó reacciones y comentarios positivos en redes sociales.