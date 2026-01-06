En medio de la tensión con Nicole Neumann, Fabián Cubero le dedicó un conmovedor mensaje de cumpleaños a su hija Allegra

Fabián Cubero celebró el cumpleaños número 15 de Allegra Cubero con un mensaje que destacó el inicio de una nueva etapa en la vida de su hija. En medio de la tensión con Nicole Neumann, el exfutbolista no perdió oportunidad para saludar a la adolescente en este momento especial, con gestos que marcaron la importancia de la fecha.

El conmovedor saludo de Fabián Cubero por el cumpleaños de su hija Allegra

Fabián Cubero acompañó a Allegra Cubero en la celebración de sus 15 años con palabras que reflejaron cercanía y orgullo. La situación se dio en medio de los conflictos con Nicole Neumann por la organización de la fiesta y la participación en el evento. La jornada reunió recuerdos, preparativos y decisiones que marcaron el rumbo de la celebración.

Fabián, Indiana, Allegra, Sienna, Luca Cubero y Mica Viciconte

El exfutbolista publicó un video con imágenes de la adolescente junto a sus hermanas, Indiana y Sienna, y al pequeño Luca Cubero en distintos momentos familiares. El posteo estuvo acompañado por palabras que reflejaron el orgullo y el cariño hacia su hija, en una fecha significativa para toda la familia.

"Feliz 15, mi amor. Que esta nueva etapa te encuentre siendo siempre vos, con esa personalidad tan linda que tenés. Estoy orgulloso de la persona que sos y feliz de acompañarte en cada paso. Te amo con todo mi corazón", escribió Fabián Cubero junto al video que le dedicó a Allegra por sus 15 años.

El exjugador de Velez, expresó su deseo de que esta nueva etapa encuentre a su hija siendo fiel a sí misma, con la personalidad que la caracteriza. También destacó la felicidad que siente al acompañarla en cada paso y el orgullo por la persona en la que se está convirtiendo. El mensaje se enmarcó en un contexto donde prioriza el bienestar de sus hijos.

Los conflictos de Fabián Cubero y Nicole Neumann por la fiesta de 15 años de Allegra

La fiesta de 15 de Allegra Cubero está prevista como un evento importante, con la presencia de familiares y amigos. Sin embargo, en medio de los preparativos surgió un tema que generó comentarios: la ausencia de Nicole Neumann en la celebración. La situación se relaciona con la dinámica actual entre la modelo y Fabián Cubero, quienes mantienen diferencias desde su separación.

El exfutbolista reveló en distintas entrevistas que es él quien se está encargando de organizar el festejo para su hija, con la ayuda de Mica Viciconte, su actual pareja. “Pasaron muchas cosas y no hay vínculo, se cortó todo vínculo”, comentó en referencia a la ausencia de la modelo. Por su parte, la adolescente, comentó que en algunos meses realizará junto a su madre un viaje como celebración.

En las últimas semanas, trascendió que Nicole Neumann también está organizando un evento para la Allegra: "Estamos armando una fiesta re linda, estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba de su vestido, y todas las sorpresas”. Su idea surgió por un pedido de la adolescente, quien quería festejar con ambas familiar, aunque sea por separado.

Allegra Cubero

Fabián Cubero dedicó un mensaje de cumpleaños a Allegra Cubero en el día de sus 15 años. Las palabras del exfutbolista generaron una ola de reacciones por parte de sus seguidores, quienes comentaron sobre el cariño entre padre e hija. En medio de la tensión con Nicole Neumann, el defensor sigue adelante con la organización del cumpleaños de su hija.

VDV