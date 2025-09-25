Lola Latorre respondió a las acusaciones de que sus jeans “son únicamente para flacas”

Lola Latorre lanzó hace unos días su primera línea de jeans dentro de la marca de ropa que creó junto a su equipo. El debut no pasó inadvertido y generó tanto comentarios positivos como críticas en relación con la cantidad de talles disponibles. Frente a las consultas y acusaciones de que los modelos estarían pensados solo para “flacas”, la joven decidió dar explicaciones en una serie de historias de Instagram.

La respuesta de Lola Latorre a las acusaciones por los talles de sus jeans

En sus videos, Lola detalló cómo se definieron las opciones de talles en esta primera colección. “Yo soy el talle más chico de los jeans. De los tres modelos que tenemos, uso el más chico: talle small. Los jeans los creamos para que nos queden tiro bajo porque es la onda de la marca, yo soy muy fan del tiro bajo, así que estos jeans son así. Pero si a vos no te copa el tiro bajo y querés que te quede más alto, comprate un talle menos, así te queda más alto”, explicó.

Las aclaraciones surgieron después de que varios usuarios señalaran que los pantalones estaban diseñados únicamente para cuerpos delgados. Ante ese planteo, la hija de Yanina Latorre remarcó que la decisión de trabajar con un rango acotado de talles responde a la etapa inicial de la marca. “Claramente, todavía no somos una marca de shopping ni nos podemos comparar. Entonces hicimos solamente tres talles para ver qué pasaba. Si se vendían, cuál sería el más vendido, qué nos pedía la gente”, afirmó.

En ese sentido, señaló que el objetivo de esta primera producción fue evaluar la respuesta del público y la demanda real antes de ampliar la variedad de talles. “Nuestra intención es que en cada colección podamos sumar una guía de talles más amplia, pero primero queríamos conocer a la gente que nos compraba, qué nos pedía. Pero les quiero decir que hicimos talles grandes para abarcar más público”, agregó.

El lanzamiento de la modelo se suma a una tendencia creciente de figuras jóvenes que apuestan al emprendimiento en el rubro de la moda, utilizando sus redes sociales como plataforma principal de difusión. La estrategia permite recibir comentarios en tiempo real y ajustar las próximas colecciones según las reacciones de los consumidores.

Así es que Lola Latorre subrayó que el feedback de esta primera experiencia resultará clave para planificar la próxima colección, en la que planea incorporar una mayor diversidad de talles para satisfacer a un público más amplio.

