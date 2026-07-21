Lola Ponce festejó junto a Aarón: las postales en Italia

Tras haber residido un buen tiempo en Milán y actualmente viviendo en Texas, Estados Unidos, la vida de la rosarina Lola Ponce y el actor mexicano Aarón Díaz nunca dejó de mutar. Incluso en los compromisos laborales que enfrenta la pareja —que se conoció grabando una telenovela de Univisión en 2012—, hacerse un break para gozar de las joyas paradisíacas más codiciadas de Italia elevó su reciente viaje laboral a una aventura más.

Lola Ponce y Aarón Díaz en la isla de Ischia.

En esta oportunidad, en el marco de la 24° edición del Ischia Global Fest 2026, tanto Lola Ponce como Aarón Díaz dividieron tareas combinando música, homenajes y presentaciones en el mismo festival. Y en cuanto se liberaron, los días en la fascinante isla de Ischia, con desayunos diarios con vista al mar y atardeceres de película, sellaron una gran etapa sentimental en un destino al que siempre eligen regresar.

Pero además de sellar un amor que se inició con mutuo flechazo, la cantante, que conquistó Italia tras consagrarse en el Festival de San Remo 2008, celebró una nueva vuelta al sol en Taormina, Sicilia, justo antes de viajar al destino de aguas cristalinas.

Las vacaciones en familia de Lola Ponce y Aarón Díaz.

“Otra vuelta al sol mágico y a celebrar la vida. Hoy y siempre digo gracias a Dios. A mi eterno amor. Sos todo Aarón. También a mi familia hermosa y mis amigos hermosos en todo el mundo”, le dedicó a su pareja, que estos días le organizó una fiesta sorpresa de tres días de celebración con amigos por su cumpleaños número 47, que incluyó pileta, fogón y brindis en familia, al que no faltaron sus hijas.

Que si bien tienen nacionalidades distintas —Erin, la mayor, nacida en Rosario, y Regina Díaz Ponce, en Miami—, ambas se criaron en un entorno internacional entre Estados Unidos, México e Italia, debido a las carreras artísticas de sus papás.