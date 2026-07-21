Fendi presentó su colección otoño invierno en Roma: los mejores diseños

La tradicional marca italiana presentó su colección de alta costura Otoño/Invierno 2026/27 en la Galleria Nazionale D’Arte Moderna e Contemporanea de Roma y marcó el comienzo de una nueva era.

Así es la nueva colección de Fendi.

El desfile significó el debut de Maria Grazia Chiuri como directora creativa. La diseñadora, que estuvo casi una década al frente de Dior, quiso salir de París y presentó en la ciudad donde nació la firma una propuesta con siluetas largas y fluidas, una paleta de tonos neutros y detalles inspirados en el Art Decó.