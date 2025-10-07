Vestido floreado con bordados y en un campo de calabazas: el look de Anita García Moritán por la llegada de Halloween

El espíritu de Halloween ya se siente en Norteamérica, y Pampita lo celebró con una escapada familiar al campo. A través de sus redes sociales, la modelo y conductora publicó una serie de postales junto a su hija Anita García Moritán, tomadas en una granja repleta de calabazas, con paisajes dorados y una atmósfera de otoño perfecta. Allí, madre e hija disfrutaron de un día soleado al aire libre, entre risas, juegos y naturaleza.

Anita García Moritán

El look de Anita García Moritán en Estados Unidos en vísperas de Halloween

La pequeña Anita deslumbró con un look campestre digno de cuento. Llevó un vestido floreado con base en tonos tierra y estampado de inspiración vintage, que destacaba por su bordado rojo en el pecho y los delicados volados blancos en el cuello y la falda. El diseño, de corte clásico y aire romántico, evocaba el estilo “cottagecore”, una tendencia que celebra la vida sencilla y el contacto con la naturaleza. Completó el conjunto con zapatos de gamuza beige y una pulsera verde que aportaba un toque de color lúdico.

Anita García Moritán

En las imágenes, se la puede ver posando sonriente entre las enormes calabazas naranjas, trepando sobre una de ellas y jugando con decoraciones de espantapájaros en el interior del granero. En otra postal, Anita aparece haciendo una tierna pose con las manos en el rostro, disfrutando del sol otoñal. Las fotos reflejan la espontaneidad y alegría de la niña, que se ha convertido en una de las favoritas del público por su simpatía.

Anita García Moritán

Por su parte, Pampita lució un vestido blanco de estilo bohemio con falda amplia y sandalias marrones. Complementó su outfit con gafas de sol redondas y su reloj clásico, proyectando una imagen relajada y elegante, acorde al entorno rural. La modelo posó abrazando a su hija, ambas rodeadas de calabazas, en una imagen que demuestra el divertido momento que pasaban juntas.

Anita García Moritán y Pampita

El look de Anita García Moritán, con su impronta tierna y chic de pequeña influencer, se alinea con las tendencias que priorizan lo natural y lo tradicional, marcando una nueva estética infantil que combina comodidad, estilo y un toque nostálgico. Sin duda, madre e hija se robaron todas las miradas y anticiparon, con dulzura, la llegada de Halloween.

F.A