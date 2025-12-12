Anita Garcia Moritán tuvo su debut en Calle Corrientes y brilló frente a sus mamá, su papá y sus hermanos

Anita García Moritán es una de las mini influencers más queridas por los usuarios de las redes sociales. En todo momento, demuestra su amor por la moda, las actividades al aire libre, y lo que le gusta acompañar a sus papás en sus actividades individuales. Sin embargo, ella también es una artista talentosa, sobre todo cuando se trata del ballet, una de las competencias en las que está desde hace un tiempo. En las últimas horas, enterneció a todos con un increíble debut en Calle Corrientes, donde su familia la acompañó y compartió las mejores fotografías.

Anita García Moritán enterneció a sus seguidores y a su familia, cuando hizo un debut en Calle Corrientes. La niña tuvo su presentación de fin de año de danza en el Teatro El Nacional, junto a sus compañeras y profesoras. Allí, lució un tierno disfraz total pink, ideal para el ballet, y un vestido verde y rojo que seguía con la historia que contaba su baile. La pequeña mostró sus talentos en el baile, y se llevó los halagos de los presentes y las redes sociales.

En esta ocasión, estuvieron presentes Roberto García Moritán, y sus hijos Delfina y Santino, quienes se mostraron orgullosos por la pequeña. En medio de su sorpresiva separación, el político compartió las mejores postales y escribió: "Excepcional muestra anual de ballet de Ana, en El Nacional Sancor Seguros. (No puedo estar más muerto de amor)". Por otro lado, Pampita y su hijo Bautista Vicuña también fueron a la presentación. Sin embargo, ellos aparecieron en algunas fotos o compartieron los mejores momentos en sus redes sociales.

La danza, la pasión que une a Anita García Moritán y Pampita

Desde que nació, Anita García Moritán pudo conocer el mundo artístico, gracias a Pampita. La modelo no dudó en llevarla a diferentes eventos fashionistas y a clases de baile. Rápidamente, la niña se encontró fascinada por la danza clásica que, casualmente, también enamoró a su mamá cuando era más joven, y fue la que la convirtió en una de las celebridades más observadas. Ambas mujeres comparten la pasión por esta disciplina, y no dudan en mostrarlo con entrenamiento y sonrisas al momento de desplegar su talento frente a todos.

En esta ocasión, Anita García Moritán se robó la atención de todos, en su debut de baile en Calle Corrientes. Pampita no dudó en estar presente en ese momento especial para su hija, al igual que Roberto García Moritán y algunos de sus hermanos, quienes se mostraron orgullosos de los talentos de la pequeña. Anita no solo es una influencia en la moda, sino que también es una artista de primera, que está dando sus primeros pasos en el mundo del ballet.

