El look rockero de Sarah Burlando para un recital con sus papás: cuero, volados y skinny

El increíble look rockero de Sarah Burlando para una salida con sus padres

En las últimas horas, la modelo compartió una serie de postales en sus redes sociales donde se podía ver a la menor disfrutando de un recital de Cruzando el Charco en Uruguay. En las imágenes que circularon, se puede ver a la niña con una campera de cuero negra estilo motociclista, una prenda que fue la protagonista de la velada.

Además, Sarah Burlando lució un sweater a juego con volados en el escote y una remera básica en blanco. El pantalón elegido fue un jean skinny, que completó el look con un toque urbano. Como detalle final, llevó unas zapatillas con cordones rosados, que sumaron un nuevo color y suavizaron el conjunto.

En este contexto, la pequeña acompañó su atuendo con una propuesta de peinado que impactó a todos. En las fotos se la vio con dos pequeños rodetes a cada lado de la cabeza, que aportan frescura y un guiño lúdico. El resultado fue un look cómodo, funcional y cargado de personalidad, ideal para una noche de música en vivo.

El divertido momento que vivió Sarah con Barby Franco y Fernando Burlando en un concierto

Durante el recital, Sarah compartió momentos con sus padres que quedaron registrados en videos y fotos. Uno de los más comentados fue cuando Fernando Burlando la llevó sobre sus hombros entre la multitud, mientras la niña cantaba y se sumaba al clima festivo del evento. La escena reflejó la conexión entre ambos y el divertido momento que vivieron en Uruguay.

Otro detalle que generó una ola de reacciones fue una historia que Barby Franco compartió, donde se la ve brindando con su hija. En el video, ella sostiene una cerveza y Sarah una mamadera, en una imagen que mezcla ternura y humor cotidiano. “Amo compartir todo con vos”, escribió en su publicación.

La salida familiar se dio en el marco de la estadía de la pareja en Uruguay, donde disfrutan de días de descanso y actividades al aire libre rodeados de su familia. En otras publicaciones, la modelo mostró momentos en la playa, paseos y encuentros con amigos, siempre con Sarah como parte central de la experiencia.

Sarah Burlando cerró la noche con el look rockero de cuero, volados y skinny en el recital junto a sus papás, Barby Franco y Fernando Burlando, en Uruguay. La salida familiar se enmarcó en los días que la familia está pasando en Punta del Este desde comienzos de año, donde combinaron música y momentos compartidos.

