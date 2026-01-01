El look de Sarah Burlando para recibir el 2026: vestido a juego con su mamá, volados y moños

Sarah Burlando recibió el 2026 en Punta del Este junto a sus padres, Barby Franco y Fernando Burlando, en una celebración familiar que marcó el inicio de un nuevo año. La pequeña se lució con un vestido a juego con la modelo, un atuendo que reunió volados, moños y repleto de tendencias que impactaron a todos.

El increíble look de Sarah Burlando para recibir el 2026 en Punta del Este

Sarah Burlando comenzó el 2026 en Punta del Este acompañada por Barby Franco y Fernando Burlando, en un entorno que combinó la calidez familiar con la energía propia de la llegada de un nuevo año. En la celebración, la niña se lució con un increíble look que combinó volados, moños y tendencias de moda infantil.

Sarah Burlando

En las últimas horas, la modelo compartió en su cuenta de Instagram distintas imágenes de la increíble celebración familiar. En las imágenes se puede ver a la pequeña disfrutando de la noche de Año Nuevo en familia, vestida con un atuendo blanco que combinaba con el de su mamá.

El vestido que lució Sarah Burlando para la ocasión fue blanco, con transparencias sutiles y bordados florales que aportaron textura y delicadeza. El diseño, pensado especialmente para una noche festiva, incluyó volados suaves y un gran moño blanco en la espalda, uno de los detalles que más comentarios generó entre los usuarios que siguen a Barby Franco.

Sarah Burlando

La elección del blanco como color principal no solo respondió a la tradición de vestir tonos claros para recibir el nuevo año, sino que también permitió destacar los detalles del diseño. Las transparencias, ubicadas estratégicamente, sumaron ligereza al conjunto, mientras que los bordados florales reforzaron el aire festivo.

Los increíbles detalles del atuendo de Sarah Burlando que causaron tendencia

Uno de los detalles más comentados por los seguidores de Barby Franco fue el gran moño blanco en la espalda. Sin dudas, fue el gran protagonista del look. Ubicado justo en el centro, aportó un toque clásico y encantador, en sintonía con el estilo elegido por la modelo, quien también lució un vestido blanco con detalles similares.

Barby Franco, Fernando y Sarah Burlando

El calzado elegido para la pequeña completó el conjunto con discreción y estilo. Se trató de unos zapatos beige, cómodos y versátiles, que acompañaron el vestido sin restarle protagonismo. Este detalle aportó un acabado moderno al look, alineado con las tendencias actuales en moda infantil.

Las imágenes compartidas por Barby Franco mostraron a la menor en distintos momentos de la noche, caminando por la galería, jugando con sus familiares y posando junto a su papá, Fernando Burlando. La familia eligió Punta del Este para recibir el nuevo año, una tradición que repiten cada verano y que suele incluir celebraciones íntimas y momentos compartidos en la playa.

Sarah Burlando cerró la celebración de Año Nuevo en Punta del Este con un look total white a juego con su mamá, donde los volados y moños fueron protagonistas de una elección pensada para recibir el 2026. La coordinación familiar y la estética elegida marcaron el inicio de una nueva etapa, dejando una imagen que acompañó la llegada del año.

