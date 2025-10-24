Así fue la juventud de Lourdes Fernández de Bandana: "Le costaba aceptar límites"

Lourdes Fernández, conocida por todos como Lowrdez, sigue atravesando días de calma y recuperación en la casa de unas amigas, después de la difícil situación que vivió junto a su pareja, Leandro García Gómez, en un departamento del barrio porteño de Palermo. La cantante fue hallada en un estado de sedación y vulnerabilidad que encendió las alarmas de su entorno.

Leandro García Gómez, Lourdes Fernández

El operativo de rescate, impulsado por la Justicia a partir de una denuncia presentada por su madre, Mábel López, puso fin a varios días de incertidumbre sobre su paradero. Tras recibir atención médica y ser evaluada en el Hospital Fernández, la artista fue dada de alta y continúa bajo cuidado y acompañamiento cercano.

Mabel, la mamá de Lourdes Fernández, habló de la juventud de la cantante

Mabel habló en distintos programas de televisión para llevar tranquilidad y, al mismo tiempo, recordar a la verdadera Lourdes: la hija, la adolescente rebelde, la joven artista que soñaba con cantar. “Cuando era nena era tímida, muy reservada. Pero si había una guitarra cerca, pedía cantar. Le costaba pedir un kilo de pan, pero se animaba a subirse a un escenario”, contó.

La madre también repasó los años más intensos de su crecimiento. “En la adolescencia se envalentonó, no quería seguir órdenes. A los quince me dijo ‘ya soy grande’, y fue difícil. Le costaba aceptar límites”, recordó. Aquella etapa, con el despegue musical y la independencia, fue un punto de inflexión tanto para Lourdes como para su familia.

Mábel quiso además despejar rumores sobre los hábitos de su hija y defendió su integridad. “Lowrdez no era adicta. Habrá probado, como muchos, pero no compraba drogas ni vivía de eso. Era alegre, solidaria, con un corazón enorme”, aseguró desde Hurlingham en diálogo con Karina Mazzocco.

Lourdes Fernández de Bandana

Las palabras de la madre llegaron luego de que se conociera el parte médico emitido tras el rescate. Según trascendió, los exámenes clínicos indicaron la presencia de medicación por insomnio, aunque no se detectaron golpes visibles ni lesiones físicas.

Hoy, mientras intenta recomponer su equilibrio emocional, Lourdes Fernández se mantiene rodeada del cariño de amigas y colegas. Su entorno más cercano insiste en que la prioridad es su bienestar y que la artista está enfocada en recuperar su salud y su voz.