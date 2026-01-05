Zulema Yoma, Zulemita Menem y su hijo, Luca Bertoldi se fueron de vacaciones a Uruguay: fotos exclusivas

Zulema Yoma, Zulemita Menem y Luca Bertoldi eligieron comenzar el año lejos de los compromisos y obligaciones y se fueron de vacaciones a Punta del Este, uno de los destinos más exclusivos y codiciados del verano. La ex primera dama, su hija y su nieto fueron vistos juntos disfrutando del aire costero uruguayo, sumándose así a la larga lista de figuras del espectáculo que, como cada temporada, eligen las playas esteñas para descansar.

Las vacaciones en familia de Zulema Yoma, Zulemita Menem y Luca Bertoldi

En las imágenes que los muestran caminando juntos, Zulema Yoma, Zulemita Menem y Luca Bertoldi aparecen relajados, sonrientes y completamente integrados al clima veraniego del lugar. Se los pudo ver avanzando entre autos estacionados y peatones curiosos, compartiendo charlas distendidas y miradas cómplices, sin apuro y con esa actitud despreocupada que solo se permite durante el período de descanso.

Zulema Yoma, Zulemita Menem y Luca Bertoldi | Crédito: RS Fotos

Una de las postales más llamativas los muestra a los tres de buen humor, atentos al entorno y saludando cordialmente a quienes los reconocieron y se acercaron. Lejos de esquivar miradas o gestos, respondieron con sonrisas amables. La escena se completó con breves intercambios y un clima distendido que no pasó inadvertido.

Los looks playeros de la familia Menem que impone tendencia

Los looks de la jornada también dieron que hablar. La exesposa y la hija de Carlos Menem lucieron matchy matchy. Por un lado, Zulema Yoma optó por un conjunto total black con prendas cómodas y elegantes. Sobre sus hombros, sumó una fina chalina de lino en color beige, acompañadas por gafas oscuras y un peinado prolijo que resistió el viento costero. Zulemita Menem, fiel a su estilo sofisticado y relajado a la vez, lució un outfit total black con una camisa de lino anudada, pantalón amplio, accesorios delicados, anteojos de sol y el cabello largo, suelto y perfectamente peinado, aportando un aire chic incluso en modo descanso.

Por su parte, Luca Bertoldi eligió un look fresco y moderno, ideal para el verano esteño: camisa en tono beige abierta, pantalón blanco, lentes de sol y un peinado cuidado, pero natural. El glamoroso reloj plateado, la chalina haciendo juego con su outfit y la postura relajada completaron una imagen juvenil y canchera, ideal para jóvenes de su edad.

Zulema Yoma, Zulemita Menem y Luca Bertoldi | Crédito: RS Fotos

Luca Bertoldi, el hijo bajo perfil de Zulemita Menem

Luca Bertoldi es el hijo mayor de Zulemita Menem y, con el paso del tiempo, fue ganando presencia pública tanto por su perfil bajo como por sus apariciones junto a su madre en distintos eventos y viajes. De estilo discreto pero elegante, suele acompañarla en salidas y momentos especiales, consolidando una imagen de vínculo cercano y familiar que se refleja en cada aparición compartida.

Cabe destacar que el joven, de 21 años, mantiene un increíble parecido físico con su tío fallecido, Carlos Menem Jr. En el plano profesional y académico, estudia Administración de Empresas y trabaja junto a su madre en el ámbito empresarial. “Estoy en el negocio de los autos con mamá”, señaló en una entrevista para +Caras. Asimismo, es un aficionado al automovilismo y a la música. Desde adolescente incursionó tocando el saxofón y ahora también se anima al piano. Ferviente fanático de River Plate, Luca mantiene un perfil sumamente reservado y discreto, lejos de los focos mediáticos y los excesos.

Zulema Yoma, Zulemita Menem y Luca Bertoldi | Crédito: RS Fotos

Así, Zulema Yoma, Zulemita Menem y Luca Bertoldi dejaron una postal veraniega que combinó descanso, elegancia y unión, en uno de los puntos más exclusivos de Uruguay. Entre paseos, saludos y looks cuidados, la familia Menem-Yoma se mostró unida y relajada, disfrutando del verano y dejando claro que Punta del Este sigue siendo el escenario elegido por las celebridades más reconocidas del país para pasar unos días a puro relax.

Créditos: RS Fotos.

NB