Luciano Castro rompió el silencio tras el pasacalles que le dedicó a Griselda Siciliani: "Está perdiendo el amor de su vida"

El escándalo no se apaga y suma nuevos capítulos. Después de los audios comprometedores y del romántico, pero polémico pasacalles que apareció frente a la casa de Griselda Siciliani, Luciano Castro decidió romper el silencio y contar cómo está hoy la relación con la actriz.

El fin de semana, el nombre de la pareja volvió a explotar en redes y programas de espectáculos cuando desde la cuenta de LAM (América TV) se difundió la imagen del mensaje que sorprendió a todos:

“Te amo Griselda, hasta el final, te extraño mucho. Luciano”, decía el afiche que apareció frente a la vivienda de la actriz, con Pepe Ochoa mostrando el lugar y sumando detalles desde el móvil.

El pasacalles de Luciano Castro para Griselda Siciliani

Qué dijo Luciano Castro luego de poner un pasacalles para Griselda Siciliani

Mientras el pasacalles se volvía viral y las especulaciones crecían, Paula Varela se cruzó con Luciano Castro en Mar del Plata y dio información clave en Intrusos sobre el estado anímico del actor y su postura frente al conflicto. “Siente que está perdiendo al amor de su vida”, aseguró en primera instancia.

La panelista contó que el encuentro fue casual, pero revelador. Según su relato, Luciano se mostró vulnerable, enamorado y con una sola obsesión: reconquistar a Griselda Siciliani. “Lo vi de casualidad en un bar. Lo vi bien y sigue muy enamorado, con ganas de reconquistarla y de volver con ella. Me decía que siente que está perdiendo al amor de su vida y eso lo pone triste y lo bajonea porque él quería quedarse hasta el final con ella”, remarcó Paula Varela.

Luciano Castro

Lejos de esquivar el tema, el actor habría hablado sin vueltas sobre el pasacalles y sobre su intención de hacer lo que sea necesario para recomponer la relación tras el escándalo de los audios con otra mujer.

“Va a hacer todo para reconquistarla, porque obviamente le pregunté por el pasacalle, y me dijo que él sería capaz del pasacalle o cualquier cosa que sea necesario porque es la mujer de su vida”, aseguró la periodista.

Según Varela, Luciano Castro es plenamente consciente del error que cometió y estaría intentando equilibrar la balanza entre el amor y la culpa. “Él sabe que se mandó una. Luciano es muy carismático, lo vi bien y es muy agradable hablar con él y muy honesto en sus sentimientos. Sabe que es la mujer de su vida y está viendo cómo entre esas dos cosas compensa que lo perdone”, concluyó.

Mientras tanto, Griselda Siciliani mantiene un silencio absoluto en redes, una actitud que muchos interpretan como distancia, otros como estrategia y algunos como la señal más dura de todas.

La picante reacción de Sabrina Rojas

Pero si faltaba condimento en esta historia, Sabrina Rojas, expareja de Luciano Castro, aportó su mirada filosa y cargada de ironía. La conductora de América TV reaccionó en redes sociales tras la viralización del pasacalles, sin nombrar a nadie, pero diciendo mucho.

“Quiero creer que no es real”, escribió en una historia de Instagram, acompañando el texto con un clip del actor y humorista brasileño Eduardo Sterblitch, con gesto de desconcierto y risa.

La reacción de Sarina Rojas

Lejos de quedarse ahí, profundizó su postura con una reflexión que muchos leyeron como una indirecta directa: “Voy a confiar en que esto va a terminar siendo una publicidad de alguien que quiere aprovechar la actualidad. Pero después de escuchar chamuyar en gallego, se me viene este meme. Todo puede ser”.

Para cerrar, sumó un video de un joven cayendo estrepitosamente desde una escalera y remató, sin filtro: “No debería meterme, lo sé. Pero no paran de mandármelo, entonces reflexiono”.

El pasacalles, lejos de funcionar como un punto final, reavivó el conflicto y volvió a poner a Luciano Castro y Griselda Siciliani en el centro de la escena mediática. Entre el silencio de ella, la insistencia de él y las opiniones picantes del entorno, la historia sigue abierta.

AM