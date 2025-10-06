Esta semana, Luisana Lopilato estuvo participando de la última edición del Festival de Cine de Málaga. Invitada para formar parte de Iberseries & Platino Industria, el evento audiovisual más importante de habla hispana, la actriz mostró su nueva faceta como productora. A casi dos décadas de haberse consolidado como una de las intérpretes más reconocidas de argentina, realizó una autocrítica a personajes hacia las creaciones de determinados personajes.

Luisana Lopilato una actriz con nuevos horizontes

Luisana Lopilato es recordada en nuestro país por darle vida a personajes de Chiquititas, Rebelde Way -ambas producciones de Cris Morena- y Casados con Hijos. Sin embargo, su paso por la industria audiovisual y la madurez que le dio ser madre llevó a que se replantee el poder de sus interpretaciones. “Me gustan las historias basadas en hechos reales, me sacan de la zona de confort. Sentía que me estaban llamando siempre para lo mismo y necesitaba un desafío nuevo”, dijo en diálogo con El País, de España. Esta confesión la llevó a analizar su carrera como profesional.

Luisana Lopilato | Instagram

Si bien agradeció el acompañamiento de su familia en los sets de grabación cuando era una preadolescente. Recordada por sus interpretaciones como Mía (Rebelde Way) y Paola Argento (Casados con Hijos) reconoció que hay papeles que los encararía desde otra perspectiva. “Soy mamá, cambié como mujer y la industria también cambió. Hoy hay cosas que no haría de nuevo”, aseguró teniendo como horizonte la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en las creaciones audiovisuales contemporáneas.

En este marco, enfatizó en el espíritu de búsqueda que la llevó a mostrar una nueva faceta como productora. “Me cansé de esperar a que me llamen para lo que yo quería hacer. Pensé: ¿por qué no puedo generar yo esos contenidos?”, sostuvo mientras que añadió su anhelo de crear contenidos que tengan a más artistas femeninas dentro de la actuación.

Asimismo, explicó que el proyecto del que forma parte tiene que dejarle una satisfacción para ella evaluar el estar tantas horas lejos de su hogar y de sus hijos. “Hoy valoro más mi tiempo. Si estoy 12 horas en un set, quiero que sea porque el proyecto me hace feliz”, lanzó. Finalmente, manifestó su sueño de poder trabajar con Almodovar algún día ya que admira su trayectoria y paso por la industria cinematográfica.

Luisana Lopilato | Instagram

Luisana Lopilato acaba de terminar de grabar dos films que se encuentran próximos a estrenar: por un lado, Blue Box, un thriller canadiense; y, por el otro, Neisis, un largometraje basado en la vida de Pepita la Pistolera. En esta última, además, fue productora ejecutiva. Siempre acompañada del amor de su marido Michael Bublé y de sus hijos Noah, Elías, Vida y Cielo, la versátil actriz compagina su vida como madre, esposa y profesional de forma equilibrada y trazando ella misma su camino intentando dejar huellas en el mundo de la actuación; una profesión que la lleva a brillar en los lugares más destacados del mundo.

