Allegra, Sienna e Indiana Cubero coincidieron en sus looks marcando la tendencia del top de la temporada

Allegra, Sienna e Indiana Cubero son de las hermanas fashionista más observadas en redes sociales. Su estilo chic y moderno impone las mejores tendencias de la moda, sobre todo en cada temporada que pasa. Sin embargo, cada una mantiene su estilo personal y único, a pesar de las coincidencias que puedan tener. Es por eso que, en las últimas horas, decidieron matchear con el top favorito del verano, sobre todo para un evento especial para ellas.

El top tendencia que eligieron Allegra, Sienna e Indiana Cubero

La moda teen está bajo la atenta mirada de algunas de los hijos de celebridades que no dudan en dejar su marca en la industria de la moda. Allegra, Sienna e Indiana Cubero son de las más pedidas por todos, gracias a su amor por lo cómodo y elegante, manteniendo la modernidad en cada una de las prendas. El domingo 21 de diciembre, Fabián Cubero celebró su cumpleaños con una reunión íntima con su familia, y las tres jóvenes impusieron la tendencia del top más elegido de la temporada.

En una historia de Instagram que compartió Mica Viciconte, se podía ver a la familia cantando el "Feliz cumpleaños" al futbolista. Detrás de la pareja, se encontraba Sienna, Allegra e Indiana, las tres con sus diferentes estilos de moda pero optando por el mismo detalle: el escote recto más pedido del 2025. La menor lo lució en un top negro musculosa, mientras que la del medio optó por el borravino elegante. Sin embargo, la mayor de todas fue por un vestido ceñido, con detalles delicados en blanco, pero que seguía con la misma línea favorita de todos.

El cumpleaños de Fabián Cubero: íntimo y familiar junto a Allegra, Sienna e Indiana Cubero

El domingo 21 de diciembre, Fabián Cubero recibió amor y cariño de todos sus seres queridos, a través de las redes sociales, por su cumpleaños 47. Entre fotos y recuerdos emotivos, el futbolista mostró el íntimo festejo que decidió tener, junto a su pareja, sus hijos y sus seres queridos. Para la gran noche, eligió la tranquilidad de su hogar y una torta de crema batida total white que antojó a todos sus seguidores. Finalmente, cantó la canción acompañado de Mica Viciconte, Allegra, Sienna e Indiana Cubero, y cerró un día importante para él.

En el evento, sus hijas demostraron ser influencias en la moda y marcaron la tendencia del top de la temporada. Sus seguidores y expertos fashionistas no tardaron en destacarlo como uno de los más pedidos y versátiles para esta época llena de fiestas, eventos importantes y altas temperaturas. Allegra, Sienna e Indiana Cubero matchearon con el escote recto, siguiendo siempre sus diferentes estilos personales a la hora de vestirse.

