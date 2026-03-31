Ni negro ni plateado: Luisana Lopilato impone el dorado como tendencia estrella en el primer programa de Pergolini

Luisana Lopilato volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras públicas más observadas cuando se trata de estilo. Dueña de una estética pulida, femenina y siempre actual, cada una de sus apariciones públicas logra captar la atención no solo por su presencia, sino también por la forma en la que interpreta las tendencias sin perder elegancia.

El impresionante estilismo de Luisana Lopilato

En su paso por el primer programa de Mario Pergolini, Luisana Lopilato eligió un estilismo que se alejó de los clásicos tonos oscuros de la noche para apostar por una opción mucho más luminosa, glamorosa y llamativa. Con una propuesta donde el brillo fue protagonista, dejó en claro que el dorado pisa fuerte esta temporada.

El impresionante vestido de Luisana Lopilato

La pieza central del look de Luisana Lopilato fue un vestido corto completamente cubierto de brillo en tono dorado, una elección que combinó sensualidad, sofisticación y efecto visual en partes iguales. El diseño, ajustado al cuerpo, con escote pronunciado y breteles finos, destacó su silueta y aportó ese aire de glamour moderno que tan bien funciona en apariciones nocturnas.

El impresionante estilismo de Luisana Lopilato

El acabado brillante del vestido no solo elevó el estilismo, sino que también confirmó el regreso de los metalizados cálidos como una de las apuestas más fuertes del momento. Lejos del negro clásico o del plateado futurista, Luisana Lopilato eligió una versión más cálida, elegante y femenina que se convirtió en el gran foco de su outfit.

El detalle que equilibró todo el estilismo

Para completar el look, Luisana Lopilato sumó un trench coat beige, una prenda atemporal que aportó equilibrio y sofisticación a una base mucho más llamativa. En varias de las imágenes se la vio llevándolo sobre los hombros, un gesto de styling que sumó un aire más relajado, urbano y canchero sin quitarle protagonismo al vestido.

El impresionante estilismo de Luisana Lopilato

El resto del conjunto de Luisana Lopilato acompañó con inteligencia: sandalias de taco alto en tonos neutros, pelo suelto con ondas suaves y un maquillaje natural con labios rojos como toque final. El resultado fue un estilismo moderno, elegante y perfectamente balanceado, ideal para confirmar que el dorado ya no es solo una opción festiva, sino también una verdadera tendencia estrella.