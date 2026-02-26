La vuelta a clases se vino con todo y con ella, nuevas dinámicas y planificaciones familiares. Es por esta razón que Malaika, la hija de Zaira Nara, desplegó toda su autonomía a la hora de preparar ella misma su vianda para la escuela. A través de un video de Instagram, su mamá capturó infraganti el momento exacto en el que la nena ponía manos a la obra, aunque con una pequeña trampa.

Así prepara Malaika su vianda saludable

Volver al cole no sólo representa un gran esfuerzo para ajustar rutinas al calendario académico, sino también la alimentación es un factor crucial. Malaika a esto ya lo tiene sumamente presente y, a sus casi 10 años, ya prepara por sus propios medios su almuerzo y colaciones para estar todo el día en la escuela. Todo quedó registrado en la famosa red social de la camarita de su mamá, quien inmortalizó una escena de la intimidad de su familia.

Malaika, hija Zaira Nara | Instagram

Así lo mostró su mamá en sus historias de 24 horas, donde registró en blanco y negro, cómo la niña se desenvuelve en la cocina: ternura, seguridad… ¡y picardía! Con pijama, descanza y una toalla en la cabeza -como señal de tener el pelo mojado-, la más grande de los hermanitos Von Plessen coloca con cuidado en la lunchera los alimentos que seleccionó para la jornada de este jueves.

“Cómo amamos la rutina”, escribió en el clip la modelo mientras describió en qué consiste la misma. “Son las siete y media de la tarde. Ya cominos, yo estoy por el postre”, comenzó diciendo. Acto seguido, añadió: “¿Mali vos tenés las cosas listas?”. Con sonrisa tímida, la niña reveló: “Tengo todo sano menos una cosa”. Sin acentuar la atención en esta inocente confesión, la experta fashionista, indagó: “A ver… ¿Qué te llevás?”.

Malaika opta por la alimentación balanceada

La alimentación de Malaika incluye alimentos para todo momento del día, incluidos las colaciones. Ante esto, procedió a mostrar en detalle todos los ingredientes perfectamente seleccionados para su dieta balanceada. Del interior de la lunchera sacó una manzana alojada en un tupper cilíndrico para evitar que se dañe con otros elementos; después se desplazó hacia la heladera donde enseñó -también en recipientes de plásticos- las dátiles y tarta de atún. “Mali se piensa llevar mis dátiles a la escuela. Me muero”, exclamó sorprendida y orgullosa de la educación alimenticia de su retoña.

Acto seguido, la sobrina de Wanda Nara se colocó nuevamente en el sector de la mesada donde estaba preparando sus cosas y su mamá preguntó con énfasis: “¿Qué es lo no sano, entonces?”. “¡Un alfajor!”, reveló con una mezcla de timidez y dulzura. Con asombro, Zaira esbozó un “¡ah!”, esperando -al parecer- otra respuesta un poco más osada.

Con esta escena, Malaika, la hija de Zaira Nara deja en claro que ya ingresó al mood “vuelta a clases” con todo lo que eso implica: cambios de rutinas, nuevos desafíos y mucha planificación en las comidas. Por su parte, su mamá expresa su orgullo en redes por la conducta alimenticia y la organización de la nena reduciendo todo en un acto de responsabilidad infantil, que despierta suspiros y aplausos en los seguidores.

NB