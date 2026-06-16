La mamá de Nahuel Molina reveló el momento en el que más sufrió por su hijo

Nahuel Molina, es uno de los héroes que levantó la copa del mundo en Qatar 2022 y desde este martes 16 de junio vivirá otro mundial luciendo la camiseta de la Selección argentina. Sin embargo, en sus comienzos, no todo fue color de rosas para el deportista. En las últimas horas, su madre, Laila Lucero reveló una intimidad del jugador que conmovió a todos.

El peor momento que vivió Nahuel Molina

Antes de ser uno de los campeones de la Selección argentina, Nahuel Molina tuvo que hacerse desde abajo. Con apenas 11 años, el futbolista dejó el pueblo de Embalse, provincia de Córdoba para integrase a las academias de Barcelona, en San Justo. Se trasladó a Europa y conoció La Masía, hasta que el coordinador de ese proyecto, pasó a trabajar en las inferiores de Boca y se lo llevó con él.

Nahuel Molina con la Selección Argentina

A los 17 años, el defensor daría su gran salto deportivo al debutar en las inferiores Boca hasta que surgieron algunos problemas en el club y durante la pandemia quedó fuera del equipo. Seis años más tarde, su mamá Laila Lucero confirmó lo que ya era un secreto a voces.

En una entrevista en el ciclo “Al horno con Maru”, edición Mundial, la madre del jugador de la selección fue consultada por la cocinera sobre cuál fue el momento de la vida del jugador que ella más sufrió y no dudó en mencionar que fue la etapa en que su hijo estaba en Boca. “Lo de Boca fue muy duro, lo dejaron libre, que no se cumpliera la palabra”, dijo Laila.

Nahuel Molina con su familia

La convivencia de Nahuel Medina en Boca

A pesar de que Nahuel Molina no terminó bien en el club xeneize, su madre destacó la contención que el deportista recibió de la pensión de Boca, Casa Amarilla, ya que se encontraba solo sin sus padres presentes. "Tengo que agradecer y eso si lo quiero recalcar, es a la pensión de Boca”, expresó Lucero en el streaming de Maru Botana.

Asimismo, Leila destacó la labor de la pensión para jugadores de Boca e indicó el buen vínculo de su hijo con ese lugar. “Casa Amarilla para Nahuel fue su casa”, afirmó Lucero y sostuvo que Molina sigue frecuentando el sitio: “Los visita cada vez que puede. Sé que la última vez que estuvo con las cocineras”.

Nahuel Molina

Por otro lado, la madre del defensor señaló que las personas que trabajaban en la pensión fueron una gran compañía para el joven. “La verdad que había gente ahí muy linga, gente que lo contuvo en su momento y bueno, yo tengo que agradecer a esa gente porque estaba en el momento que la mamá no estaba”.

La unión de Nahuel Molina con el club xeneize transciende aquel mal momento que vivió en el pasado, no solo el jugador se llevó el cariño de Casa Amarilla, sino también, de los hinchas de Boca, quienes desde las redes sociales y en las calles, se alegraron que un joven proveniente del club levantara la Copa del Mundo Qatar 2022 y también, que fuera convocado nuevamente por Lionel Scaloni para formar parte de la Selección Argentina de este mundial 2026.