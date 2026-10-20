Marcela Coronel celebró los 100 años de su mamá con un emotivo álbum de fotos: “Llegó el día mágico y glorioso”

Marcela Coronel celebró los 100 años de su mamá con una publicación especial en sus redes sociales. La periodista compartió un álbum de fotografías que reúne imágenes actuales y recuerdos de distintas etapas de la vida de su madre, en un homenaje que acompañó con un mensaje en el que expresó toda su felicidad por este aniversario tan significativo.

Marcela Coronel celebró los 100 años de su mamá

“¡Llegó el día mágico y glorioso! Cumplís 100 años y no puedo estar más feliz y agradecida”, escribió la conductora en el álbum. En sus palabras, también destacó la importancia de tener a su mamá junto a ella y el deseo de que esa compañía se extienda en el tiempo. La publicación no tardó en recibir mensajes de cariño de colegas y figuras del espectáculo que quisieron sumarse a la celebración.

El emotivo mensaje de Marcela Coronel a su mamá

La dedicatoria fue el centro del homenaje que Marcela Coronel le hizo a su madre. “Tenerte siempre conmigo, voy cumpliendo el sueño de una mamá eterna. Por esta vida y por tu huella profunda. Felices 100 mami. Te amo con todo mi corazón”, agregó la periodista, con palabras que reflejaron el valor que tiene para ella compartir este momento.

Marcela Coronel compartió diversos recuerdos de su mamá

El álbum reunió fotografías de diferentes épocas. En la primera imagen se puede ver a la homenajeada en la actualidad, con el cabello rubio peinado en bucles, anteojos de marco transparente y un largo collar de perlas con un dije ovalado. Entre los recuerdos también hay una fotografía en blanco y negro que retrata a la mujer durante su juventud. De esta manera, las imágenes permitieron recorrer distintas etapas de la historia familiar y acompañaron las palabras con las que la periodista celebró el siglo de vida de su mamá.

Los saludos de las figuras del espectáculo a la mamá de Marcela Coronel

La publicación también generó una gran cantidad de mensajes de colegas y amigos de Marcela Coronel, que se sumaron a la celebración con felicitaciones y muestras de cariño. Entre ellos estuvo Natalia Oreiro, quien respondió con emojis de corazones, mientras que Connie Ansaldi expresó su sorpresa y alegría: “Ay, Marce, no lo puedo creer. ¡Qué alegría!”. Paula Chaves también se hizo presente: “Qué afortunada, disfruten, te quiero Marce”. A su vez, Carola Reyna comentó: “Qué maravilla, besos para las dos”. Majo Martino, Camilo García, Maju Lozano, José María Listorti, Nicolás Singer, Manuela Pal, Ronen Suarc y Susana Roccasalvo fueron otras de las figuras que dejaron sus felicitaciones en el posteo.

Marcela Coronel repasó la vida de su mamá

La celebración se convirtió así en una oportunidad para que Marcela Coronel compartiera con sus seguidores una parte de su historia familiar y recibiera el cariño de quienes la acompañan en su trayectoria. Con un álbum que reunió recuerdos de varias generaciones y una dedicatoria cargada de agradecimiento, la periodista homenajeó a su mamá en sus 100 años, una fecha que eligió celebrar con las palabras que mejor expresaban lo que siente por ella.