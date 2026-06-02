Marcela Morelo contó cómo fue el primer encuentro con su hija a los seis meses de vida: "La vi y me enamoré, sentí que era mi hija"

Marcela Morelo compartió detalles inéditos sobre su experiencia como madre en una entrevista en el ciclo ¡Fa!, conducido por Mex Urtizberea. En medio de la charla, la artista respondió a las preguntas que el conductor hizo sobre la adopción de sus hijos y rememoró los momentos que vivió al llegar su primera hija a su hogar.

Marcela Morelo recordó sobre la adopción de su hija

Hace 13 años, la vida de Marcela Morelo y su marido, Rodolfo Lugo, cambió por completo cuando su vecina participó en un programa de familias de tránsito y le pidió ayuda a la cantante para cuidar a una niña de dos meses, que tenía dos hermanitos que estaban en un hogar. La cantante comenzó a involucrarse en las visitas familiares y, cada semana, llevaba a la bebé a reunirse con sus hermanitos, hasta concretar la adopción de los tres.

Marcela Morelo y Rodolfo Lugo

Durante la entrevista, la compositora recordó que su camino hacia la adopción no fue sencillo por el proceso legal y burocrático, sin embargo, ese trayecto complicado tuvo un resultado feliz. En este contexto, la famosa contó la sensación que tuvo con su primogénita: "Mi hija llegó a mi casa y me enamoré; sentí que era mi hija".

Marcela Morelo compartió que el proceso de adopción para obtener la guarda definitiva no fue sencillo. "La más chiquita llego a mi casa de muy bebé, de seis meses, y fue una larga historia muy compleja y complicada. Meterse en la adopción y todo eso fue muy, muy oscuro. Nos hizo ver y aprender muchas cosas", expresó la artista.

Marcela Morelo y sus hijos

Marcelo Morelo habló de la familia que conformó junto a Rodolfo Lugo

A pesar que el trayecto estuvo lleno de dificultades, Marcela Morelo demostró que hoy en día tiene un presente pleno y expuso un momento cotidiano que la llena de felicidad: "Hoy cuando llegué a la mañana...porque yo llegué a las cinco de la mañana de viaje ¿no? Y bueno, se levantó mi hija del medio y los abrazos fueron impresionantes y 'te entrañamos mamá'".

Marcela Morelo y Rodolfo Lugo

Asimismo, la cantante indicó que cumplió el sueño de ser madre de grande y manifestó: "¡Guau! la familia enorme que creamos con Rodo y también es de grandes, porque yo fui mamá a los cincuenta años y hace diez que estamos con ellos" y bromeó: Yo soy la mamá más vieja del colegio, por supuesto, pero la más canchera".

Actualmente, Marcela Morelo vive un presente de ensueño, tanto en lo profesional como en lo personal. Ha logrado consolidar su carrera artística y seguir creciendo en su talento. Además, disfruta de la compañía de la gran familia que siempre deseó tener, rodeada de amor y felicidad. Este equilibrio entre éxito y bienestar familiar le brinda una satisfacción plena. Sin duda, es un momento muy especial en su vida.