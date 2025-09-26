La emoción de Juana Viale por lograr una importante meta con ayuda de su novio: "Todo nervios"

Juana Viale atravesó una experiencia personal significativa que la llevó a cumplir una meta que venía preparando desde hace tiempo. Con el acompañamiento de Yago Lange, su pareja, logró concretar un desafío que combinó esfuerzo físico, organización y compromiso. El proceso incluyó momentos de preparación intensa y decisiones que marcaron su rutina diaria.

Juana Viale emocionó a todos tras cumplir una nueva meta con la ayuda de su novio

Juana Viale compartió una etapa marcada por el logro de un objetivo que implicó constancia y planificación. Junto a Yago Lange, vivió una experiencia que sumó nuevos elementos a su vida personal y profesional. La instancia final fue el resultado de meses de entrenamiento y organización en medio de una agenda apretada.

Juana Viale

En las últimas horas, la actriz compartió en sus redes sociales un video donde mostró su emoción tras participar del Ironman 70.3 en San Pablo, Brasil. Completó el recorrido en 6 horas y 39 minutos, tras tener un año de entrenamiento intenso, en paralelo a sus compromisos laborales y familiares, y con el acompañamiento de su novio.

“En un año logré lo impensado”, escribió Juana Viale en un sentido mensaje donde repasó el camino recorrido. Madre de tres hijos, con múltiples trabajos y giras teatrales, la preparación para la competencia se dio en medio de una agenda ajustada. “Colegio. Reuniones. Tres trabajos. Giras. Aprender textos. Estudiar invitados. Y en paralelo mis entrenamientos”, detalló.

Juana Viale

En la misma línea, la conductora explicó que al comenzar no sabía correr ni andar en bicicleta, solo nadar. “Un mes antes de Ironman no pude correr más. Los 21K fueron mi última prueba. Después vino cuidar mi rodilla. Miedos. Inseguridades. Frustración”, relató. Cuatro días antes de la competencia, se infiltró para poder participar.

Por otro lado, Juana Viale también reveló que el viaje hasta San Pablo tuvo distintos contratiempos, lo que sumó estrés a su desafío. “Trabajé el viernes, me tomé un vuelo y llegué a San Pablo. Todo nervios. Perdí el DNI en el aeropuerto (lo tenía en mi cartera), perdí mi teléfono (lo tenía en la mano), organizando a distancia la vida de mis hijos. Quién los lleva, quién los trae, todo”, escribió.

Durante el sábado, la conductora se dedicó a la organización de todo lo que necesitaba para la carrera, desde buscar los elementos necesarios, dejar la bicicleta en el lugar indicado hasta probar cómo respondía su rodilla. “No sabía qué iba a pasar”, reconoció. El domingo comenzó temprano, con el desayuno a las 3 de la mañana y la largada a las 6. “Miedo. Adrenalina… y la certeza de que tenía que llegar”, continuó.

Antes de concluir su posteo, Juana Viale destacó el rol que tuvo Yago Lange en cada parte del proceso, que llevó meses. “Todo esto no lo hubiese logrado si Yago no hubiese estado ahí, cuando había tormenta (no climática), cuando llovía salado de mis ojos, o cuando mi cuerpo no podía más”, escribió. También valoró su compañía en silencio y el aliento constante: “El acompañarme en mis frustraciones. En alentarme a que podía”.

Juana Viale

Juana Viale logró una meta significativa al participar en el Ironman de San Pablo con ayuda de su novio Yago Lange, en una experiencia que combinó preparación, constancia y acompañamiento. El desafío se desarrolló en medio de una rutina exigente, con múltiples responsabilidades y entrenamientos. La emoción que compartió al alcanzar el objetivo refleja una etapa marcada por el esfuerzo y la superación personal.

