Marcelo Tinelli y un escándalo inesperado en Mendoza: pidió un canje y terminó enfrentado con la propietaria

Marcelo Tinelli volvió a quedar en medio de un escándalo en un año complejo para su imagen pública. A los conflictos laborales que trascendieron en los últimos meses, se sumó un inesperado enfrentamiento con la propietaria de un exclusivo hotel de Mendoza, quien expresó públicamente su malestar tras la emisión de algunos fragmentos del reality de Los Tinelli.

El conflicto se originó a partir de un acuerdo de canje: el conductor solicitó grabar escenas de su reality en el hotel, propuesta que fue aceptada de buena fe. Sin embargo, el enojo llegó después, cuando la empresaria vio el material editado y consideró que las instalaciones y el servicio fueron expuestos de manera negativa.

Las polémicas imágenes difundidas por Marcelo Tinelli

Según se contó en Puro Show, la empresaria Susana Balbo accedió a que el equipo de Marcelo Tinelli utilizara su hotel para las grabaciones, sin imaginar el impacto que tendría la edición final. “Susana cuando accede a esto, nunca imagina que ella iba a ser la víctima de la situación”, explicó Angie Balbiani, al remarcar que la intención inicial era simplemente mostrar el lugar.

El malestar se intensificó cuando comenzaron a circular los fragmentos del reality de Marcelo Tinelli. Allí, según se describió en el programa, se mostraron situaciones que dejaron mal parado al hotel, lo que generó un fuerte enojo en su dueña. “Cuando salen los recortes de las escenas que se grabaron para el reality en ese hotel, se entera que fue toda una burla, que fue todo un desastre”, señalaron al aire.

El descargo de la dueña del hotel

Susana Balbo dio su versión en declaraciones al diario Los Andes y fue contundente al explicar por qué se sintió perjudicada: “Eso fue para mí un trago amargo. Yo me enojé con Marcelo. Yo le escribí, Marcelo me pidió disculpas, me mandó varios WhatsApp hablados pidiéndome disculpas porque ridiculizaron algo que no es verdad”, afirmó.

La empresaria cuestionó escenas puntuales del reality y aclaró: “Ridiculizaron algo que no es verdad como que se le bajaba el televisor cuando estaba viendo una final, es imposible si vos no lo bajás”. Además, destacó el nivel tecnológico del lugar: “Es un hotel con inteligencia artificial y todo lo que tenés en tu suite lo podés manejar desde una tablet”.

También mostró su enojo por la forma en que se retrató la gastronomía: “Por querer ser popular también ridiculizaron la cocina y que la chef está considerada una de las mejores de Argentina. Y dijeron: ‘no, a mí denme una milanga’”. Y fue aún más directa: “Si vos querías mostrarte popular no hubieras venido a mi hotel”. Por último, reveló que la relación quedó completamente quebrada tras el material elaborado por Marcelo Tinelli: “Tinelli va a mi hotel desde que inauguró, siempre que venía a Mendoza paraba ahí. Ahora no va más después que tuvimos esta discusión”, concluyó de manera firme.