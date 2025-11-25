A menos de una semana de que Marcelo Tinelli anunciara el fin de su programa de streaming, Estamos de paso, en Carnaval, José María Listorti se sinceró sobre las deudas del exlíder de Showmatch.

José María Listorti se sinceró sobre Marcelo Tinelli y las deudas que mantiene “Está bien que se lo critique”

José María Listorti, uno de los amigos más cercanos de Marcelo Tinelli, opinó sobre las deudas del exlíder de Showmatch y sorprendió a los fanáticos, ya que siempre lo defendió ante las cámaras. En diálogo con Sería increíble (OLGA), el humorista se sinceró sobre los problemas económicos del conductor: "Está bien que lo critiquen, si debe plata la tiene que pagar, estoy de acuerdo con eso. Pero es algo que se puede hablar aunque entiendo el negocio de salir a matarlo".

A días de haber abandonado el ciclo de streaming en Carnaval, donde lo reemplazaba a Tinelli, el comediante también mencionó que "le duele que la gente que conoce lo critique", aunque dejó en claro que su amigo debe pagar las deudas que tiene.

José María Listorti profundizó sobre su vínculo con el conductor y remarcó que, más allá de las deudas, lo que más le afecta es la exposición del tema en los medios. “En los 20 y pico de años que trabajamos juntos me enojé, y me peleé muchas veces con él, pero yo pongo en la balanza y me pesa más ser agradecido. Si la está pasando mal, no es el momento para pegarle, es el momento para estar, son los valores que me enseñaron a mí”, expresó, marcando una diferencia entre la crítica justa y el ataque desmedido.

Finalmente, el humorista también destacó la trayectoria de Marcelo Tinelli en la industria y lo que significó para cientos de trabajadores que pasaron por sus programas. “Todos los que trabajamos con él sabemos la clase de persona que es, con todos los defectos que pueda tener, pero siendo la figura que es y el trabajo que dio, no se lo merece”, afirmó.