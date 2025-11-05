Marco Antonio Solís regresa a la Argentina: “Es un país que representa mucho en mi carrera”

Marco Antonio Solís vuelve a enamorar a su público argentino con una noticia que generó furor: sumó una nueva función el 20 de noviembre en el Movistar Arena, luego de que la primera fecha, el 24 de noviembre, alcanzara sus últimas entradas disponibles.

Ambos conciertos forman parte de su exitoso “Más Cerca de Ti World Tour 2025”, una gira que celebra el amor, la cercanía y más de cinco décadas de música que marcaron generaciones.

“Les tengo mucha gratitud. Siempre en mi paso por este país, representa mucho en mi carrera. Y siempre doy gracias por todo lo que sucede”, expresó el músico mexicano con emoción al confirmar su regreso.

Marco Antonio Solis

Un “Día de los Enamorados” en noviembre con Marco Antonio Solis

Este 2025, el calendario del amor se muda a noviembre, con dos noches en las que el romanticismo será protagonista. Marco Antonio Solís propone celebrar el “Día de los Enamorados” con dos encuentros imperdibles el 20 y el 24 de noviembre, donde el público podrá vivir en vivo el fenómeno emocional que genera “El Buki”.

Marco Antonio Solis

Tras agotar una de sus funciones anteriores en el Estadio GEBA y reprogramar la segunda por cuestiones climáticas, el artista decidió redoblar la apuesta y ofrecer dos shows en el Movistar Arena, con una puesta majestuosa, sonido de primer nivel y su inconfundible carisma sobre el escenario.

Marco Antonio Solís y su vínculo con el público argentino

A lo largo de su extensa carrera, Marco Antonio Solís ha visitado numerosas veces la Argentina, pero asegura que el público local tiene una entrega única: “Es un país que he conectado. Hay un cariño muy especial”, expresó el cantante, quien considera que los argentinos son de los más apasionados y expresivos del continente.

Con más de 80 millones de discos vendidos, cinco premios Latin GRAMMY, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y su ingreso al Salón de la Fama de Billboard, el artista reafirma su lugar como uno de los grandes íconos de la música latina.

Sus canciones son la banda sonora del amor y las emociones. Temas como “Si no te hubieras ido”, “Mi eterno amor secreto”, “Dónde estará mi primavera”, “Más que tu amigo” y “O me voy o te vas” han trascendido fronteras y épocas, consolidándolo como un referente indiscutido de la balada romántica.

Este noviembre, el amor tiene nombre propio: Marco Antonio Solís. Dos noches, un mismo sentimiento y un reencuentro inolvidable con el público argentino.

AM