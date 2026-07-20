"Le presto vestidos y ella me presta botas": la inesperada confesión de Linda Peretz sobre su vínculo con Natalie Pérez

En una entrevista reciente en el programa de Marcelo Polino, Caras Glam, la reconocida actriz Linda Peretz compartió detalles personales y sinceros acerca de su relación con su familia política, en particular, con la novia de su hijo Tomás Rottemberg, la talentosa actriz y cantante Natalie Pérez. La conversación, marcada por la naturalidad y el cariño, reveló aspectos poco conocidos sobre la dinámica familiar.

Linda Peretz//Caras TV

Linda Péretz reveló cómo se lleva con Natalie Pérez

En charla cercana e íntima con Marcelo Polino en Caras Glam, Linda Peretz se sinceró sobre su familia y habló sobre Natalie Pérez. “Es divina”, describió y al ser consultada por Marcelo Polino sobre cómo es ella de suegra, la actriz respondió: “Soy normal, creo que soy natural”.

En esta línea, la presidente de la Casa del Teatro relató una anécdota que muestra la calidez que caracteriza el vínculo entre suegra y nuera. “Yo me acuerdo que cuando ellos viajaron el año pasado y ella vino que no tenía nada para ponerse, yo le dije, ‘vení te presto un vestido’ y se fue al programa de Pergolini”.

Natalie Pérez//Instagram

La relación de Peretz con Natalie trasciende la mera convivencia, estableciendo un vínculo de amistad y apoyo mutuo. La artista explicó que también le presta ropa. "Ella también me prestó unas botas divinas que tenía” y agregó: “Ahora tengo pantalones, pero por hay unas botas así que se me vea esta parte de la pierna. Pues yo soy me visto de jovencita, ¿viste? Sí, yo disfruto de mi cuerpo. Y entonces ella me prestó unas botas divinas y ahora yo le devuelvo las botas y ella me devuelve un tapado de visón que yo le presté”.

Linda Peretz//Caras TV

Linda Peretz habló sobre la familia de Natalie Pérez

Durante la entrevista de Caras Glam, Linda Peretz resaltó que su familia se ensambló a la perfección con la familia de Natalie Pérez. “La madre es divina, el padre también, la hermana, son familiares", afirmó. En este sentido, la actriz reveló que el clan Pérez es muy unido: “Tomás está acostumbrado a ir a un almuerzo multitudinario, porque mi suegra también es de recibir a toda la familia. Lamentablemente se fueron algunos de la familia”.

Con esta declaración Linda Peretz dejó en claro que su relación con Natalie Pérez es cercana, cálida y llena de pequeños gestos de amistad y apoyo mutuo. La sinceridad y sencillez que transmitió en la entrevista para Caras Glam reflejan una madre y suegra que valora la familia por encima de todo y que disfruta de los lazos humanos que la unen a sus seres queridos. Sin duda, estos detalles aportan una visión más humana y cercana de una figura pública que, además de su carrera artística, demuestra que en el ámbito familiar también se cultivan relaciones auténticas y llenas de afecto.