¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 2 de marzo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 2 de marzo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con todo, pero ojo con la ansiedad. No todo tiene que resolverse ya. Si bajás un cambio y escuchás más, vas a evitar un choque innecesario. En el trabajo, una propuesta inesperada puede entusiasmarte.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El lunes te encuentra reflexivo. Algo que venías dudando empieza a aclararse. Confiá en tu intuición, pero también pedí una segunda opinión si hace falta. En el amor, una charla pendiente se da de manera más armoniosa de lo que pensabas.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza va a mil y eso puede jugarte a favor si organizás prioridades. No prometas más de lo que podés cumplir. Un mensaje que llega a la tarde cambia el clima del día y te deja pensando.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estás más sensible de lo habitual, pero eso no es debilidad: es percepción fina. Detectás algo que otros pasan por alto. Aprovechá para ordenar emociones y no guardarte lo que te molesta.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Necesitás reconocimiento, pero no fuerces situaciones. Si dejás que las cosas fluyan, el aplauso llega solo. Buen día para tomar la iniciativa en algo creativo o proponer un plan distinto.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El orden te salva el lunes. Hacé una lista y resolvé de a una cosa por vez. No te cargues responsabilidades ajenas. En lo emocional, alguien te sorprende con un gesto sincero.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Tenés que tomar una decisión y dejar de estirar el momento. Hoy el universo te empuja a definir. En lo sentimental, se aclara un malentendido si hablás desde el corazón y sin vueltas.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Algo que parecía estancado empieza a moverse. Tu intensidad puede ser un arma poderosa si la canalizás bien. Evitá los celos o las sospechas sin fundamento. Confianza ante todo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Volvés con ganas de expandirte, pero el lunes pide estrategia. No dispares para todos lados. Si enfocás tu energía en un solo objetivo, vas a ver resultados más rápido de lo que creés.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Una responsabilidad extra puede aparecer, pero estás preparado. No te cierres a delegar. En lo personal, una conversación madura fortalece un vínculo importante.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Te sentís inspirado y con ganas de romper la rutina. Buen momento para proponer algo distinto en el trabajo o en tu grupo de amigos. Una idea innovadora empieza a tomar forma.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad está a flor de piel. Canalizala en arte, escritura o música. No te aísles si algo te preocupa: compartirlo te va a aliviar. El lunes trae una señal clara que confirma lo que ya intuías.