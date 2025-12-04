La falda plisada con la que María Belén Ludueña lució un look sofiticado y chic

María Belén Ludueña es una de las celebridades fashionistas más observadas de las redes sociales y la televisión. En sus diversos viajes, eventos y programas, marca las mejores tendencias, manteniendo siempre su estilo sofisticado y chic. Tras el anuncio de su primer bebé con Jorge Macri, comenzó a demostrar las prendas más cómodas y aptas para embarazadas. Fue así que, en una tarde de té y amigas, impuso la tendencia de la falda plisada para marcar la elegancia.

María Belén Ludueña

María Belén Ludueña impuso tendencia con la falda plisada

María Belén Ludueña está viviendo las semanas más felices de su vida. A comienzos de noviembre, anunció que estaba en la dulce espera de su primer hijo con Jorge Macri. Tras este hecho, sus seguidores comenzaron a notar que la periodista marcó la tendencia de las mejores prendas para embarazadas, siguiendo con su estilo sofisticado y chic. Desde vestidos hasta bikini para el verano, Ludueña demostró sus conocimientos fashionistas y la dio la bienvenida a nuevos looks.

En las últimas horas, se viralizó entre los expertos de la moda, al mantener la elegancia en un evento de tarde con amigas, sobre todo al elegir una falda plisada. La misma se caracteriza por tener pliegues que le brindan volumen y un corte A delicado. De color mocha mousse, lo combinó con una parte superior ceñida al cuerpo camel, y dejó ver su pancita de embarazada. De esta manera, marcó sus favoritos, sobre todo en este momento especial que vive.

La falda plisada de María Belén Ludueña

Las faldas: los favoritos de María Belén Ludueña para la elegancia

María Belén Ludueña es una fanática de la moda, y elige siempre las prendas que le permitan sentirse sofisticada para cualquier evento que vive. Sin embargo, en diversas ocasiones, eligió las faldas de corte holgado y largas hasta los tobillos, ya que mantienen la elegancia y la tendencia en cada uno de sus looks. En ocasiones, opta por las maxifaldas, como Máxima Zorreguieta, mientras que ahora impuso una nueva tendencia con los pliegues y el color más elegido durante el año.

Las faldas de María Belén Ludueña

Los usuarios de las redes sociales y los expertos fashionistas no dudan en seguir sus consejos y halagar cada uno de los atuendos que ella elige. Es así como María Belén Ludueña se volvió de las celebridades más observadas al momento de hablar de moda, y con un estilo bien marcado que todos sus seguidores adoran. En medio de su felicidad por el embarazo que vive, no duda en abrir las puertas a todas las mujeres en la dulce espera, que también buscan mantener la sofisticación y lo chic en cada uno de sus looks.

