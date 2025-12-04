María Belén Ludueña mostró su panza de 16 semanas en las playas de Mar del Plata

María Belén Ludueña eligió su ciudad natal, Mar del Plata, para compartir la primera foto de su pancita, “ Ahora ¡sí! 16 semanas y media y contando… Mostrándole por un ratito sus raíces marplatenses al bebé”, escribió la periodista, acompañada por un corazón blanco y un emoji de bebé.

La postal reflejó el clima de plenitud que vive junto a su esposo Jorge Macri, con quien espera a su primer hijo; un niño.

La periodista espera su primer hijo junto a su esposo, Jorge Macri.

En la imagen, que rápidamente se volvió viral y la mostró desde Playa Grande, se observa como la conductora de “Tarde o temprano” (ElTrece) posa con una bikini negra, el mar de fondo y una sonrisa amplia, sosteniendo su vientre con las dos manos, en un gesto tierno que enterneció a miles de seguidores.





“Esta cara que están viendo tiene que ver con la felicidad que estamos viviendo… Fue un bebito muy buscado”, expresó semanas atrás Ludueña, visiblemente emocionada.

María Belén visitó al arzobispo Jorge García Cuerva para recibir una bendición para ella y para el bebé.

La conductora ya había contado que este embarazo llegó después de un proceso largo y detallado y que, además, que se trató de un bebé muy buscado. El anuncio público llegó a principios de noviembre. María Belén Ludueña reveló además que esperaba un varón.

Radiante, Ludueña visitó al arzobispo Jorge García Cuerva para recibir una bendición para ella y para el bebé, lo que reflejó su espiritualidad. “Rezo, ustedes saben que soy súper católica”, había dicho al confirmar el embarazo.