María Vázquez deslumbró con la bikini wrap que todas quieren tener este verano

A un mes del inicio del verano, María Vázquez volvió a demostrar por qué es una de las referentes indiscutidas del estilo en la Argentina. La modelo compartió una foto frente al espejo luciendo una bikini en tono fucsia vibrante, una elección que anticipa lo que será tendencia absoluta en las playas durante la temporada 2025 - 2026.

María Vázquez deslumbra con la bikini wrap que todas quieren llevar este verano

Aunque en redes muchos la bautizaron como la nueva “bikini wrap”, el diseño que lleva María pertenece a la familia de los strappy bikinis, reconocidos por sus microtiritas finas que se cruzan alrededor del abdomen y crean un efecto visual envolvente que estiliza la cintura. El corpiño es de corte triangular, minimalista, con un detalle metálico central que aporta un toque de brillo, mientras que la parte inferior es cavada y regulable, ideal para quienes apuestan por un look moderno y audaz.

María Vázquez

El fucsia, elegido por la modelo, encabeza la lista de colores que dominarán el verano. En sintonía con el “dopamine dressing”, esta tonalidad intensa transmite energía, levanta cualquier bronceado y se convirtió en una de las favoritas de las marcas más influyentes. Además, es un tono que favorece a todos los tonos de piel.

Con su foto casual desde el dormitorio, María Vázquez no solo impone una tendencia, sino que marca el ritmo de lo que muchas ya están buscando: bikinis de tiras cruzadas, cortes minimalistas y colores saturados. Su look se posiciona como uno de los más inspiradores del verano que está por comenzar, y ya es objeto de deseo entre las fanáticas del estilo playero.

María Vázquez

Otro de los favoritos de María Vázquez: bikini animal print con mix de estampas

Hace unos días, María Vázquez volvió a demostrar su fanatismo por los strappy bikinis. A través de sus redes sociales, la modelo posó con un corpiño triangular, breteles finos y animal print con mix de estampas. El detalle de los accesorios dorados en la parte inferior suma un toque de sofisticación sin restarle frescura.

María Vázquez

El estilismo lo completó con gafas de sol XL y un peinado relajado, perfecto para un día de pileta o una reunión al aire libre. La mezcla de prints, lejos de competir entre sí, crea un efecto llamativo que destaca la silueta y refuerza la tendencia de las combinaciones audaces que dominarán el verano.