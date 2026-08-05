Mariana Fabbiani y un descanso de lujo en Mykonos: las fotos de ensueño

Antes de volver recargada a las clásicas tardes de América con “DDM” en su 12° temporada, Mariana Fabbiani se regaló un descanso de lujo y calidad en Grecia. Y cada puesta del sol mediterránea, sola o acompañada, fue motivo suficiente para inmortalizar en imágenes la travesía griega y croata.

Mariana Fabbiani en Grecia

Las mejores fotos de Mariana Fabbiani en Grecia

“Días de descanso, familia y un mar inolvidable”, compartió la carismática presentadora con 30 años en la conducción diaria. Y aunque mantiene su vida muy privada, su disfrute fue tal que no dejó ninguna ventana cerrada.

Desde puestas de sol con vistas panorámicas, chapuzones en mar turquesa y turismo familiar, Fabbiani compartió todas sus facetas. Incluso la de fashionista, con total looks dignos de destacar: desde faldas tiro alto estampadas a vestidos de día bordados o sensuales bikinis combinando cebra y leopardo, la reconocida comunicadora dio clases de buen gusto.

Mariana Fabbiani deslumbró con sus looks en Mykonos

Además de recorrer algunos de los puntos más emblemáticos de la isla de Mykonos, Fabbiani aprovechó la escapada en plena temporada alta para sumergirse en la gastronomía local, donde disfrutó de comidas típicas de la región, frescos platos frutales, brindó con vino y desconectó por completo su cabeza del trabajo mientras contemplaba las vistas del Mediterráneo en todo su esplendor.

Y a su regreso, con fuerte bronceado —que se traduce en tiempo de calidad con los suyos— la mamá de Matilda y Máximo, en pareja desde hace dos décadas con el productor Mariano Chihade, volvió lista para “terminar el año de trabajo”. Siempre con la sonrisa que la caracteriza y la pasión que enciende su vertiginoso oficio desde hace años.

Así fueron los días de relax de Mariana Fabbiani en Grecia

Por estos días, Mariana celebra un nuevo aniversario al frente de uno de los formatos más emblemáticos de la tevé argentina, que transita su cuarto año en la pantalla de América. Basado en su credibilidad, Mariana construyó un vínculo con su audiencia que se mantuvo con los años, aggiornada a la nueva forma de hacer televisión.