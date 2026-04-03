Turf, La Vela Puerca y Eruca Sativa brillaron en el primer día del Rock en Baradero 2026

El Rock en Baradero 2026 comenzó este viernes 3 de abril en el Anfiteatro Municipal con una primera jornada marcada por el descontrol de los fanáticos, shows llenos de sorpresas y una grilla que combinó bandas consagradas con nuevos exponentes de la escena. CARAS estuvo presente en el festival y fue testigo de los mejores momentos del día.

Las Pelotas en Rock en Baradero 2026

Así fue el primer día del Rock en Baradero 2026

Uno de los momentos destacados del día fue la presentación de Eruca Sativa en el escenario Ritual. La banda salió a escena tras unos minutos de pausa luego del show de Camionero y generó una reacción inmediata del público, que acompañó con pogos y banderas. Además, Lula Bertoldi llamó la atención con un top con estampa nacional que incluía el escudo argentino. El trío repasó sus principales temas y cerró su set con una ovación generalizada, en un show que incluyó interacción con los fans y algunos regalos desde el escenario.

En el escenario Pogo, La Vela Puerca fue otra de las protagonistas de la jornada. Desde el inicio, la banda convocó a una multitud que se acercó a la valla para seguir de cerca el recital. Durante el show, las banderas se multiplicaron al ritmo de “Sin avisar” y otros clásicos. El grupo uruguayo celebró además sus 30 años de trayectoria, cumplidos en diciembre de 2025, en un set marcado por hits y una fuerte conexión con el público del festival.

Por su parte, Turf se presentó en el escenario Ritual con un show que combinó música y performance. Joaquín Levinton hizo una entrada llamativa, con un look total black con brillos y capa de seda, imitando a un murciélago. A lo largo del recital, la banda repasó sus hits y mantuvo una dinámica activa con el público. El cierre llegó con “Yo no me quiero casar, ¿y usted?”, momento en el que Levinton mostró una botella de champagne. Tras uno de los pogos más grandes de la jornada, el cantante bebió un trago y arrojó el resto al público antes de regalar la botella.

Llegando al final de la noche, Las Pelotas se presentó en medio de la lluvia y protagonizó una de las postales más comentadas del día cuando interpretó “Será”. Lejos de dispersarse, el público se mantuvo firme y acompañó la canción de principio a fin, en un clima que combinó intensidad y emoción, convirtiendo el momento en uno de los más recordados de la primera fecha.

De la grilla del primer día del Rock en Baradero también fueron parte Guasones, El Plan de la Mariposa, La Delio Valdez, Dancing Mood y Kapanga, entre otros artistas, distribuidos en los distintos escenarios del predio.

Guasones en Rock en Baradero

Cómo será el día 2 del Rock en Baradero 2026

El sábado 4 de abril promete redoblar la apuesta con una segunda jornada igual de contundente. En el escenario Pogo se presentarán Invisibles, Florian, Guachito Club, Marilina Bertoldi, Rata Blanca, Babasónicos y Peces Raros. Por su parte, el escenario Ritual contará con Terapia, Indios, El Zar, Catupecu Machu, El Kuelgue y El Mató a un Policía Motorizado, que tendrá a su cargo uno de los cierres más esperados.

La Vela Puerca en Rock en Baradero 2026

Con más de una década de historia, el festival volvió a posicionarse como uno de los eventos de rock más convocantes del país, con una propuesta que combina diversidad musical y una fuerte respuesta del público desde el inicio.

Fotos y videos: Instagram/@aguserquiaga_